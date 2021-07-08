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網民分享被女兒玩過的手提電腦慘況：只有4個鍵留得低
8 分前
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網民女兒手提電腦鍵盤
網民分享被女兒玩過的手提電腦慘況：只有4個鍵留得低
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網民分享被女兒玩過的手提電腦慘況：只有4個鍵留得低。(Twitter)

大家有無諗過，在家工作可能會令自己的「搵食架生」受家中小孩摧殘？呢位日本網民就在Twitter跟大家分享被女兒玩過的手提電腦慘狀。他說2歲的女兒半夜4點醒來，一個人玩得很開心似的，他過去一望，才發現自己工作用的手提電腦，整個鍵盤只剩下4個鍵沒被摳出來！他之後有進行修復，基本把所有鍵位還原，雖然所有按鍵都已拼回去，但他指Ctrl跟Delete還是怪怪的。

圖片令很多網民身同感受，許多人都有過類似經驗，家裡的鍵盤被小朋友一個一個拔出來，之後都得花時間一個一個拼回去。網民們表示要跟小朋友說工作的東西不可以碰，這點真的很重要，還有得放到他們碰不到的地方。而這樣拔鍵盤其實也很危險，因為小朋友可能會誤食。還有亂拔的話可能會破壞鍵盤裡面的結構，手提電腦不同桌上電腦，鍵盤要換沒那麼容易。

網民們都在討論，完全不知道為甚麼小朋友會喜歡拔鍵盤，還有到底他們是怎麼發現鍵盤可以拔出來的？有網民更想出可以採用投影式的光學鍵盤，杜絕小朋友再亂摳。

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圖片令很多網民身同感受，許多人都有過類似經驗，紛紛分享自己的經驗。(Twitter)
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圖片令很多網民身同感受，許多人都有過類似經驗，紛紛分享自己的經驗。(Twitter)
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有網民更想出可以採用投影式的光學鍵盤，杜絕小朋友再亂摳。(網上圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/網民分享被女兒玩過的手提電腦慘況：只有4個鍵留得低-275253
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