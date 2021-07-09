網民意外拍下遊隼開餐食白鴿照片 有趣表情惹熱議

近日，一名網友在網上發文，指自己拍到一隻遊隼，帶著「外賣」停在他家的窗前準備「開大餐」，引發熱議。這名網友在FB社團「FrontBird 正面鳥圖貼圖區」發文表示，自己家住在17樓，意外在窗前拍到有趣的一幕，從照片畫面中可見，一隻遊隼帶著牠的戰利品停在了外面的冷氣機窗台上準備開餐，而且還用炯炯有神的大眼盯著事主看，事主表示：「在床前拍到的，外帶鴿子來吃，應該是發現我在拍他，他好帥」。

對此，網友紛紛笑稱，「一臉被你發現了的樣子」、「因為現在禁止內用了」、「可以在家裡看到遊隼還帶著便當，真的是好幸運啊」、「請多吃鴿子減少鴿子泛濫，外來八哥可能肉比較少，但也請多享用」、「是不是要吃播給你看XD」、「有分你吃嗎XD」、「住高樓層的好處就是常常會有鳥過來野餐（羨慕）」。



遊隼是隼屬中較大型的一種，幾乎存在地球任何角落。游隼主要捕食野鴨、燕子、白鴿，有時會捕食老鼠。