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網民譁然 過期調味料製豬腳醬汁 韓食店員工邊洗蘿蔔邊浸腳
5 小時前
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首爾豬腳店食店衛生南韓食店豬腳店
網民譁然 過期調味料製豬腳醬汁 韓食店員工邊洗蘿蔔邊浸腳

南韓有網民上周在TikTok上載片段，可見一名疑似餐廳員工在露天地方清洗一盆白蘿蔔，竟一邊洗蘿蔔、一邊浸腳洗腳，處理食材如此不衛生，令人震驚。短片瞬即在社交網瘋傳，網民頻呼噁心，有人問「這真的在南韓嗎？」一片聲討更引來當局關注，結果派人巡查，揭發該食店違反更多衛生條例。
 

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員工把雙腳浸在蘿蔔盆裡，極不衛生。(互聯網)
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員工用洗蘿蔔的百潔布擦腳。

從僅長12秒的片段可見，男員工在疑似食店後巷的地方，在一輛黃色客貨車後方坐著洗蘿蔔，驚嚇的是，他竟將雙腳浸泡在盛著蘿蔔的盆子中，用百潔布抹擦自己的腳板後，再用其洗擦蘿蔔；身旁的女同事似乎習以為常，一時忙於工作，一時站著跟他說話。網民看後紛紛狠批該店「不衛生」、「污糟」、「把腳浸在放著食材的水裡，很噁心」，有人調侃：「你會接受他有皮膚病的腳嗎？」不少人留言要求查封並嚴懲該店。

南韓《中央日報》(Joong Ang Daily)周三報道，網民熱議最終引起當局關注，食品及藥物安全部(MFDS)回應指，已確認該店是首爾瑞草區(Seocho-gu)方背洞(Bangbae-dong)一間售賣豬腳料理的餐廳，周二已派員前往巡查，結果發現店內多處違反食物衛生條例，包括使用過期食材、不當儲存冷凍食物、不衛生處理食材等。 


用過期4年芥末
調查員發現，該食店使用食用日期為2017年7月21日的過期芥末來製作豬腳醬汁，更有煮食用料有效日期為2015年7月21日，仍未丟棄。另外，包括餃子和豬腳等4種冷凍食品未按法例規定儲存在攝氏零下18度，處理肉類和蔬菜的刀具和砧板不衛生，廚房牆上布滿油漬等。報道指，違反相關食品衛生條例，可被判停業、罰款，甚至監禁。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/網民譁然-過期調味料製豬腳醬汁-韓食店員工邊洗蘿蔔邊浸腳-278146
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