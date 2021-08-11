網民震驚 抓麵倒湯舔手指 外賣員偷食物超噁心

TikTok有網民上傳偷拍片段，指控美國芝加哥一名Uber Eats外賣員熟練地偷食物，可見他用手抓麵條和餸放進自己的餐盒，拿過食物後又舔手指，還用釘書機釘好手挽紙袋圖瞞天過海。影片上周曝光，累計逾百萬點擊，網民頻呼噁心，有人笑言：「是報復客人沒給小費嗎？」

片中男子坐在馬路邊，從外賣碗抓起一些麵條和餸放進自己的餐盒，舔舔手指，把餐點放回手挽紙袋，看看手機訊息後，又打開另一盒餐點，用手拿幾塊看似炸雞的食物放在麵條上，再將另一碗湯按分量倒進餐盒，完成後，就從背囊取出釘書機，釘好紙袋和訂單，蓋好自己的餐盒並放進背囊後，便施施然騎單車去送餐。



用具齊備屬「慣犯」

不少網民表示震驚，有人稱「我從沒想過會這樣」、「這是我不叫外賣的原因」。原PO指，朋友偷拍後再確認男子是Uber Eats外賣員，那不是已取消的訂單，從他自備釘書機可見並非初犯，朋友已作舉報。

Uber Eats本周初向《新聞周刊》發聲明指，相關行為「完全不能接受」，涉事外賣員已從該公司的訂餐App剔除。