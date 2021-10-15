網紅不滿態度怒取500萬現金 銀行：他無戴口罩

內地一名網紅，因為不滿銀行工作人員的態度，一怒之下提款500萬(人民幣，下同)，並用自己的名車勞斯萊斯將錢車走，事件曝光後引發熱議，不過銀行卻爆料，指是該網紅無戴口罩在先。

該名擁有170萬粉絲追蹤的網紅、訊息安全專家「sunwear」於周六(16日) 在微博發文，提到9月底到「上海銀行虹梅支行」，狠批這是有史以來見過服務態度最差的銀行。sunwear指，該銀行從保安到職員都擺出一副別人欠他錢的樣子，職員甚至還嗆一名老翁「這麼大字你看不見嗎？」sunwear形容「知道的是他們來上班，不知道還以為上墳的，說話也沒有任何禮貌可言」。

網紅：取出500萬前後花了2小時

sunwear透露自己在該銀行放了幾千萬的存款，1年的流水帳接近4億，因為不值職員的態度，決定全部提出，惟金額較大要分批領取，16日他先取出500萬，前後總共花了2小時，最後他開著自己的勞斯萊斯將500萬載走。

《澎湃新聞》報道，上海銀行就事件回應，表示他們在第一時間調閱監視器、詢問相關人員核查，證實該網紅當日到銀行沒有戴口罩，銀行保安依照防疫規定，要求對方戴口罩後再進入銀行，網紅辦完事情10分鐘就離開，全程並沒有發生爭執或情緒激動，直到13日網紅有大筆資金到帳，當日他就向銀行預約大額現金領取， 16日下午2時他到銀行領走500萬，不料3個小時後就看見網紅在個人微博發文。

網民指銀行無解釋服務態度問題

不過，銀行的回應似乎未能令網民滿意，相反許多網民認為銀行並沒有解釋到服務態度、兇老翁的問題。Sunwear亦回應指：「我一直說的是他(保安員)的態度問題，我從沒有拒絕戴口罩或不願意戴口罩，我非常配合尊重疫情防控規定。」