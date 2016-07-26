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網絡安全｜數碼營銷公司遭勒索軟件攻擊 或洩逾3.5萬人私隱
1 小時前
網絡安全｜數碼營銷公司遭勒索軟件攻擊 或洩逾3.5萬人私隱
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(資料圖片)

數碼營銷公司Fimmick電腦系統上月遭勒索軟件攻擊，私隱專員公署昨公布，本月4日起陸續接獲Fimmick及其企業客戶資料外洩事故通報，指由其處理的部分個人資料外洩，最少影響3.5萬人；Fimmick的客戶，包括香港麥當勞、可口可樂、雀巢等，當中歐萊雅香港(L'Oreal HK)已證實有客戶個人資料外洩。私隱專員鍾麗玲(圖)提醒，有關企業的會員或曾網購客戶，應更換登記帳戶密碼、留意個人電郵有否不尋常登入紀錄等。若收到不明來歷或可疑來電、短訊或電郵時，要提高警覺。

Fimmick主要向企業客戶提供數碼營銷及客戶關係管理等服務。私隱公署表示，考慮到Fimmick持有及處理多間香港公司的客戶個人資料，包括姓名、出生日期、電話號碼、電郵地址及住址資料等，受影響或超過3.5萬人，實際數字仍待核實。公署於10月6日聯絡跟進事件，於10月12日就事件展開調查，並於10月20日收到Fimmick所提供的進一步資料；截至昨日(21日)，得悉歐萊雅香港的客戶證實受影響，外洩資料包括姓名、電話號碼、電郵地址、住址、出生月份、Facebook帳戶名稱及Facebook電郵地址等。

公署接獲另外9間Fimmick的企業客戶就事件作出的資料外洩事故通報，包括保險公司保柏(亞洲)、可口可樂中國、鐘錶零售商歐洲坊控股、綠坊市場發展、美贊臣(香港)、曼秀雷敦(亞洲太平洋)、香港麥當勞、雀巢香港，以及旗下品牌包括滴露、杜蕾斯的利潔時(reckitt)，事件仍在調查。

網絡安全｜數碼營銷公司遭勒索軟件攻擊 或洩逾3.5萬人私隱

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/網絡安全｜數碼營銷公司遭勒索軟件攻擊-或洩逾3-5萬人私隱-289739
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