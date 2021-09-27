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網絡投資騙案升近3倍 釣魚網站中伏NFT資產全被偷 網戀累父母失900萬退休金
3 小時前
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網絡投資騙案升近3倍 釣魚網站中伏NFT資產全被偷 網戀累父母失900萬退休金

隨著虛擬投資盛行，警方留意到有黑客利用網上保安漏洞盜取逾百萬元的非同質化代幣(NFT、Non-fungible Token)資產，提醒市民須提高警覺。此外，警方今年首7個月接獲的網絡投資騙案較去年同期急升近3倍至725宗，創近6年新高，損失金額更達25億港元。當中不少騙案涉及假投資網站或假投資應用程式，近半個案牽涉網戀，更有受害人芳心錯付令家人損失逾900萬港元。

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網絡安全及科技罪案調查科總督察葉卓譽(圖中)指，警方近期接獲2宗非同質化代幣(NFT)的盜竊案件，值得市民提高警覺。葉卓譽指，NFT是一種新興虛擬資產，概念與加密貨幣相似，常見的NFT包括數碼圖像、短片、影音等，經過加密的形式把特定資訊存放在區塊鏈，以代表物件的擁有權，而交易亦必須以加密貨幣形式支付。

被盜NFT  2宗涉逾400萬

一名三十多歲的公司男董事今年6月，透過網上拍賣收藏了9幅約值93萬元的NFT藝術畫，今年8月曾進入一個網站，聲稱有抽獎活動可送出10件NFT作品，事主不虞有詐，在該「釣魚網站」按入連結後，疑被安裝惡意程式，數小時後發現其虛擬資產平台被黑客登入，更盜取了其原有9幅NFT作品及價值2千元的加密貨幣。警方表示，由於受害人在報案時，該釣魚網站已經不能進入，警方未能從有關方面調查，不排除受害人在網上瀏覽網頁時不慎進入該釣魚網站。另一名40歲公司男董事，早前購買了12件約285萬元的NFT藝術圖畫及64萬元的加密貨幣，惟今個月初使用過一間咖啡室的免費WiFi登入其虛擬資產平台帳戶後，翌日發現其虛擬資產被黑客盜取，共損失344萬港元。警方呼籲投資虛擬資產時，除要了解產品的特性和價格風險，亦要留意網絡安全風險，尤其是釣魚攻擊和避免用公共WiFi處理敏感資料，切勿下載來歷不明的應用程式。

投資騙案急升多涉假網站及程式

另外，警方指，今年首7個月接獲的投資騙案顯著上升，由去年同期的198宗急升至725宗，損失金額亦由1.28億元升至25.15億元，涉及1,049名受害人，其中八成半為女性，警方共拘捕124人。警方指，騙徒手法層出不窮，當中以涉虛擬貨幣(443宗)、金融產品(107宗)、外匯(47宗)為最常見的3種手法，今年首7個月就接獲374宗利用假網站或手機應用程式行騙案件。

23歲女鋼琴教師墮網戀騙案

騙徒不僅偷心更偷金，商業罪案調查科總督察顏凱欣(圖右)指，今年首7個月就接獲345宗涉及網戀的投資騙案，損失金額達1.81億港元，受害人年齡介乎17至70歲。最大宗損失個案為一名23歲鋼琴女老師，涉款約905萬。警方表示，事主於去年10月21日透過Instagram與疑人成為朋友，其後再轉至WhatsApp溝通並發展成網戀關係，於同月27日騙徒已遊說事主投資貴價金屬，又聲稱有內幕消息包賺錢。當受害人下載了騙徒提供的虛假投資應用程式，投入資金後眼見賺取的金錢不斷上升，於是2個月內再透過27次轉款，存入905萬元至20個本地個人戶口。惟今年初，事主欲取回本金和利潤時，被告知須先向客戶服務部充值65萬美元，方知自己被騙並報警求助。警方補充，受害人月薪僅數千元，與退休父母同住，因相信投資可得到很大回報，才遊說父母動用退休積蓄給她作投資。 

年紀最細受害人為一名17歲中六學生，她透過手機交友程式「Heymandi」，認識一名聲稱來港工作的新加坡人士，其後受騙在一個假手機應用程式買賣外匯，致損失13,600港元。至於年紀最大的受害人為70歲家庭主婦，亦因「網戀」被騙13.3萬港元。警方提醒市民如見到外表俊俏有型、或像專業模特兒的頭像，不妨下載相片，再上傳到反向圖像搜尋網進行身份核對，亦可要求對方視訊，看看對方「真身」，切勿盲目追愛。

銀髮族買養老基金要留心

另外，警方亦錄得一宗涉及養老金投資騙案。一名62歲的退休女士去年透過通訊軟件結識了一名自稱基金推銷員的騙徒，並推介了一個「經濟智慧養老退休基金」平台，更稱只須投入900元人民幣每日就可取得3%的佣金；每介紹一名新客戶每日就可多6元人民幣佣金。於是事主投放了2千多元人民幣，並介紹了11名朋友投資，各人投資約2千至1.8萬元人民幣不等，並存放在騙徒於內地的銀行戶口，直至一天該通訊群組突然關閉，投資網站亦不能進入才發覺被騙，12名年齡介乎55歲至86歲的受害人，合共損失約12萬港元。

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警方呼籲市民對投資騙案提高警覺。(林俊源攝)
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