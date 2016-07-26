網課後遺｜小一生情緒管理、專注力變弱 小學推禪修課助改善

開學大半個月，早前有小學反映因幼稚園長時間網課，令小一新生自理能力欠奉，有小學校長亦透露小一新生出現「後疫情」狀況，因幼稚園時缺乏實體課，與人相處、情緒管理、專注力等均現不足，對小學校園生活的適應明顯較慢，學校需較過往花多一倍時間助新生適應。佛教慈敬學校今學年起將「青蛙仔」正念禪修課加入小一必修課程，望透過講故事、角色代入、伸展運動等教導小一新生靜觀，改善其專注力及情緒管理。

佛教慈敬學校校長范秀琪指，去年及今年的小一新生明顯在溝通技巧及情緒管理較往年「論盡」，她憶述去年一年級的新生不是K3(高班)升小一，而是似「K1(幼兒班)直接上P1(小一)」，不懂與鄰座同學聊天，更不懂處理分組活動，二人一組時不懂互相聆聽對方意見，容易起爭執，亦多了學童有需要時「淨係坐喺個位喊」，不懂得舉手求助。

鑑於去年經驗，學校今年起將小一新生必修的佛教及德育科當中8堂，改為「青蛙仔」正念禪修課，學生上禪修課時改到校內靜修堂，由老師講故事及引導下，讓小一新生作角色代入練習禪修，如想像自己是青蛙，練習呼吸；想像自己成小貓，作身體伸展練習等，8課各有不同主題，校方望透過有趣課程，慢慢改善小一新生的專注力及情緒管理。校方亦認為，以更輕鬆的手法教導學生，他們上禪修課更易吸收課程內容。