緊急狀態 暴雨襲美東北部釀16死 水淹紐約地鐵現瀑布

颶風艾達吹襲美國路易斯安那州後雖然減弱，惟其帶來的暴雨卻導致美國東北部嚴重水浸，造成最少16死，另有多人失蹤。紐約市周三晚進入緊急狀態，市中心變成澤國，可見行駛中的巴士車廂內水深至座椅位；網上片段亦見地鐵嚴重水淹，洪水湧入車站月台如瀑布。該市最少8人死亡，部分人被發現死在地下室寓所內，包括一名2歲幼童，相信是洪水來襲時趕不及逃生。



國家氣象局的紐約州辦公室首次向紐約市發出洪水「緊急」警報，敦促民眾立即往高地暫避，「緊急」警報是洪水戒備最高級別，即對人命和財產構成威脅，鄰近的新澤西州東北部也發出同樣警報。紐約市的地鐵在周三晚全部停駛，非緊急車輛也停駛至周四清晨5時。



巴士如置身汪洋

紐約中央公園僅1小時便錄得最少8厘米雨量，皇后區和布魯克林區水浸情況嚴重，有地下室寓所發現一家三口的遺體，分別是一名2歲兒童、48歲女子和50歲男子。網上片段可見有車輛強行駛過被嚴重水淹的街道，當局在Twitter呼籲車主應掉頭離開，另從巴士車頭攝錄機可見，巴士如置身在汪洋中。新澤西州有最少6人死亡，當中一名77歲老翁連人帶車遭洪水沖走，遺體周四被發現。馬里蘭州和賓夕法尼亞州各有一人死亡。至周四清晨，多處地方停電，賓夕法尼亞州有逾11.2萬戶、紐約州5.1萬戶和新澤西州8.2萬戶。