成都興起「脫單便利店」 1個月撮合5對情侶

想「脫單」，就係去便利店買個樽咁簡單？四川成都近期開了一家「脫單便利店」，店內只賣一款商品——脫單膠囊，即外有簡介、內藏男生或女生個人資料和聯絡方法的水樽。有意脫單者只要支付29.9元(人民幣，下同)「上架費」，或者花3元買個樽，就可能找到「命中註定的那一位」。

日均近百人去尋找姻緣

「90後」姓施老闆表示，自上月14日「七夕」當天開張以來，已有千多人留下資料，男女生比例為4比6，主要是「90後」和「00後」，平均每日都有近百人來買樽，尋找脫單機會，而目前已撮合了5對情侶，還有1對因為男方大女方8年，「可能是年輕差距太大，發現不合適」，已經分手。

脫單膠囊上架方式主要有兩種，一種是將個人資料放入藍色樽(男生)或粉紅色樽(女生)，再按星座和性格擺放，另一種是用透明樽放上「許願牆」。還有一種是要支付99元「買位」的「白富美/高富帥推薦位」，位置上貼出「招親者」照片和簡介，有意者想拿走對方的聯絡方式，也要花99元。

市民：更有真實感

有內地傳媒引述當地市民表示，以線下交換資料的方式尋找緣份，更有新鮮感和真實感。還有留下資料的25歲男子表示，以前試過相睇，但覺得脫單便利店這種形式更適合年輕人，「接觸的人更多，也更能匹配到符合條件的女生」，目前已加了9位女生的微信，並跟其中3人見了面，「其中一個比較聊得來，目前還在相互了解……就算不是談戀愛，交到新朋友也是值得開心的事」。

對於買賣個人資料有否觸犯法例，報道引述當地律師指，脫單膠囊是當事人自願繳交約30元給店主供其投放，屬「自願許可」，而店主將他人同意披露的資料以3元提供給他人，應屬於類似婚姻介紹公司所收取的中介費用。