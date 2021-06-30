緬甸政變｜舉三指守門員獲批留日半年 或與日職港將成隊友

上月到日本參與世界盃外圍賽的緬甸國家隊門將Pyae Lyan Aung，因為於直播期間舉起三隻手指的緬甸反政府手勢，在上月16日緬甸國家隊離開日本之際，於大阪拒絕回國並向日本申請政治庇護。日本政府於本月2日向Pyae Lyan Aung發出6個月的緊急簽證，容許其於日本當地工作及居留半年。同時，Pyae Lyan Aung亦獲得日本第三級聯賽J3球會YSCC橫濱的邀請，可參與該隊的訓練。

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Pyae Lyan Aung在5月28日緬甸對日本的比賽，於播國歌期間展示三隻手指的手勢，以示反對軍政府政變。其後於國家隊準備回國前，Pyae Lyan Aung聯絡律師，並宣布向日本政府申請政治庇護。日本政府於本月2日確認發出半年期的緊急避難措施，令Pyae Lyan Aung可於日本工作及居留6個月。Pyae Lyan Aung在接受日本《讀賣新聞》時表示，感激日本各界的協助，並希望日本不要忘記緬甸的狀況。

歐陽耀冲4月加盟YSCC橫濱

另外，J3球會YSCC橫濱亦證實向Pyae Lyan Aung發出邀請，讓該名守門員到該球隊訓練。而前香港代表歐陽耀冲，在今年4月亦已宣布加盟該支橫濱球會。球會代表吉野次郎表示，正考慮是否可以提供一個環境讓Pyae Lyan Aung在日本參賽。而Pyae Lyan Aung現時則暫住於大阪的支援人士提供住處居住。

緬甸政變以來約650人獲准留日

日本出入境部門表示，至今有約3.5萬名緬甸人於日本居留，而自緬甸發生軍事政變以來，截至本月9日共有約650人，獲發出半年的緊急居留許可。