總結經驗｜審議第三份歷史決議 中共六中全會召開

中共十九屆六中全會昨起一連4天在北京召開，會議主要議程為中共中央政治局向中央委員會報告工作，重點研究全面總結黨的百年奮鬥的重大成就和歷史經驗問題，以及審議中共歷來第三份「歷史決議」《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》。

中共前兩份歷史決議分別在1945年中共七屆六中全會及1981年十一屆六中全會上審議並獲得通過，兩者均是在中共處於歷史轉折關頭時，對有爭議的黨內歷史問題作出結論，全面總結黨的歷史經驗，統一全黨思想，對未來發展提供指導理論等，並分別確立時任領導人毛澤東和鄧小平在黨內和全國的領導核心地位。

新華社：決議稿獲充分肯定

新華社昨報道，今次全會前，決議稿已在中共黨內外一定範圍內徵求意見；中共總書記習近平主持召開黨外人士座談會，當面聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見。報道指，各地區、各部門、各方面及中共十九大代表，均對決議稿給予充分肯定，一致贊成決議稿的框架結構和主要內容，認為決議稿實事求是、尊重歷史、主題鮮明、總結全面，同時提出許多很好的意見和建議。

央視則指出，總結黨的百年奮鬥的重大成就和歷史經驗，是在建黨百年歷史條件下開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、在新時代堅持和發展中國特色社會主義的需要，亦是增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，確保全黨步調一致向前進的需要，更是推進黨的自我革命，提高全黨鬥爭本領和應對風險挑戰能力、永保黨的生機活力，團結帶領全國各族人民為實現中華民族偉大復興的中國夢而繼續奮鬥的需要。

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