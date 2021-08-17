總統遇刺｜海地檢察總長要求起訴總理後被革職

海地前總統莫伊茲遇刺案，總檢察官克羅德指控總理亨利(Ariel Henry)與案件有關，要求起訴亨利後，隨即被亨利解僱。

綜合報道，克羅德向法院及出入境部門發信中，聲稱已經找到足夠證據起訴亨利，並以有重大嫌疑殺害總統為由，要求禁止亨利離境。亨利在數小時後向克羅德發信，指控克羅德犯下「重大行政失當」，將他解僱。

亨利在總理官方Twitter宣布檢察總長克洛德被革職的消息，沒交代原因，僅稱正跟內政部長安排人接任。

根據海地憲法規定，只有總統才能夠任免總檢察官，未知亨利的解僱命令是否有效。

據指總理於總統遇刺當日兩度與通輯犯通話

《英國廣播公司》(BBC)日前報道，檢察部門認為前司法部長巴迪奧亦涉及案件，他現正被通輯，目前下落不明；通訊紀錄顯示，亨利曾與巴迪奧兩度通話，當時巴迪正身處案發現場，由於海地只有總統才有權力傳召總理，局方只能邀請亨利會面交代通話詳情，但遭拒絕。

前總統莫伊茲在7月7日在私人寓所中遇刺身亡，至今有44人被捕，包括18名哥倫比亞人和2名美國人。莫伊茲遺孀曾指控，行刺事件是政敵所為。

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