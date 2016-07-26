繼續撐港隊！余翠怡領軍 劍擊三女將「亮劍」

東京殘疾人奧運會次日比賽，港隊「五朝元老」余翠怡與隊友吳舒婷、鍾婉萍今早亮劍，出戰輪椅劍擊賽女子A級及B級重劍個人賽，力爭晉身晚上舉行的決賽，香港「劍神」張家朗上月正是在此賽場，為港隊奪金。

余翠怡及吳舒婷會出戰A級重劍個人賽，而鍾婉萍則在B級賽角逐，兩個級別同在香港時間早上10時20分展開小組賽，下午進入淘汰賽，晚上7時A級決賽，B級決賽於7時半舉行。

37歲的余翠怡於過去4屆殘奧，共取得7金3銀1銅佳績，去屆奪2面銀牌，她賽前曾表示希望今屆再奪金，而她與隊友將出戰4個賽項，包括重劍及花劍個人及團體賽。

另外，乒乓球女將吳玫薈及王婷莛，昨在女單TT11級分組賽首戰齊報捷。上屆銅牌得主吳玫薈以局數3比1擊敗東道主日本的伊藤槙紀；王婷莛亦以同樣局數擊敗法國對手；二人今日再戰第2場分組賽。

陳睿琳100蝶僅負0.15秒得第4

泳隊方面，17歲、首次出戰殘奧的陳睿琳(上圖)，在女子S14級100米蝶泳決賽，僅輸澳洲泳手0.15秒，獲第4名；至於同場上陣的張可盈則以第8名完成，而俄羅斯泳手Valeriia Shabalina，以破世界紀錄時間獲得金牌。

中國選手李豪在輪椅擊劍男子佩劍A級決賽，擊敗烏克蘭選手，為中國隊取得今屆殘奧首枚金牌，中國隊昨共獲5面金牌，僅落後澳洲隊一面，排獎牌榜第二位。