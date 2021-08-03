繼續撐港隊！李慧詩登場先鬥凱林賽

千呼萬喚「牛下女車神」登場！繼1金兩銀後，港隊最有實力再爭金的李慧詩(Sarah)，今日與隊友李海恩於伊豆單車館登場，出戰女子凱林賽首圈賽事(15:10展開)，Sarah將與兩大勁敵中國的鍾天使及德國新星軒絲(Emma Hinze)同場較勁，力爭晉級複賽，周四全速衝金。

現年34歲的李慧詩2012年首戰倫敦奧運即在凱林賽勇奪季軍，贏得香港單車史上首面獎牌；5年前的里約奧運衝擊金牌，卻在第2圈不幸「炒車」無緣決賽，最終名列第7。Sarah今屆捲土重來，日前出發時信心十足說：「近期訓練是歷來最好，我都準備好了，有信心拿獎牌！」不過，李慧詩爭金路上強敵眾多，兩大「攔路虎」鍾天使及軒絲，日前在女子團體競速賽盡顯實力，分別率領中國隊及德國隊奪金、銀牌，齊施下馬威；其中鍾天使夥拍鮑珊菊更在次圈踩出31秒804刷新世界紀錄，足證狀態巔峰。過去兩年受膝蓋及臀部傷患困擾的鍾天使摘金後直言，為餘下賽事注下強心針。佔主場之利的日本車手小林優香亦不可忽視，雖然她跟Sarah過往對抗輸多贏少，但她曾於2019年亞錦賽及今年5月的國家盃「雙殺」李慧詩。



東奧女子凱林賽共29名車手參加，分兩日上演，今日先進行首輪分5組作賽，每組頭2名直接躋身周四的複賽；其他車手再分組進行復活賽，每組1人晉級。複賽分兩組，每組前3名殺入1至6名金牌戰，其餘車手爭逐7至12名的名次賽。首輪賽事，李海恩於第一組遇上鍾天使，李慧詩則在第二組、同場有德國的費德烈治，軒絲與鮑珊菊則在第三組。 (相關新聞見A10)