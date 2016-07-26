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繼續谷針築免疫屏障 4類員工必須打針否則自費檢測
48 分前
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繼續谷針築免疫屏障 4類員工必須打針否則自費檢測
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港府昨公布一系列新防疫措施，重點在於繼續推高疫苗接揰率，包括要求政府僱員和教職員等4類人士打針或定期自費檢測，強制所有會接觸抵港人士的從業員打針；並透露擬讓已打針的外傭回鄉探親、在確認接種紀錄後允許準外傭來港履職等。至於新學年復課安排，將批准師生接種率各達七成的學校或級別恢復面授課堂。特首林鄭月娥否認「強迫」政府僱員等4類人士打針，形容措施溫和兼有選擇，並稱一個負責任的政府，不應容許和容忍市民純粹因個人選擇而不打針。

本港昨連續56日沒有本地新冠肺炎確診，林鄭月娥昨稱已達「零確診」目標、第四波疫情已完結，惟不能掉以輕心，政府在防疫政策上仍要嚴陣以待。為預防病毒經輸入個案流入社區，她宣布所有會接觸抵港人士的工作人員都要接種疫苗，包括機場員工、接載旅客往酒店檢疫的專車司機及指定檢疫酒店的員工等，同時加強巡查檢疫期間和之後的定期檢測情況。

新冠疫苗接種計劃昨展開第158日，最新適齡人口首針接種率達48.4%。林鄭月娥指群體免疫亦很重要，正爭取盡快提高疫苗接種率，故要求所有政府僱員、醫管局員工、安老和殘疾人士院舍及中小學、幼稚園、特殊學校員工必須接種疫苗，否則要每14日自費檢測。她又提到公務員接種率達七成已屬不錯比率，亦已要求他們必須打針，否則到9月要在上班以外時間自費接受病毒檢測。她不認同這是強制措施，相比起外國採取立法或打針後才能進入學校等強硬措施，安排屬溫和，市民仍有選擇，又批評純粹因個人選擇而不打針的人，令香港社會不能盡快有群體免疫保護，形容「這不是一個負責任的政府應該容許及容忍的」。至於有醫生證明不適合打針的政府僱員，檢測費用可繼續申請報銷。

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多個公務員團體代表4月已響應接種計劃打針，圖為香港公務員總工會主席馮傳宗。(資料圖片)

或延長社區疫苗接種中心運作至10月底
公務員事務局長聶德權亦嚴辭指出，強迫政府員工打針的說法誤導、並非事實，強調僱員仍可選擇做檢測，又稱有關安排早於5月已在特定公務員群組實施，以及早已預告會逐步推展，並非「突然爆出嚟嘅嘢」。若有政府僱員違反安排，他指會按既定機制處理。此外，他以近期每日有約3萬人打第一針的趨勢推算，下月底或會達致七成接種率，正考慮社區疫苗接種中心延長運作1個月。

自印尼和菲律賓等國被列為極高風險地區後，大批準備來港工作的外傭亦被迫滯留。勞工及福利局長羅致光表示，當局會繼續與兩國領事館聯絡，透過當地政府確認準外傭在當地的疫苗接種紀錄真確性，以便他們來港履職，屆時會集中安排入住一、兩間指定酒店。至於已在港完成接種的外傭，羅致光指他們在回鄉探親或放假後，可在返港檢疫21日後工作。

現有社交距離措施明晚屆滿，食物及衛生局長陳肇始表示，現有措施會維持多兩星期，但透露正考慮B類食肆未打針員工增加檢測次數，由每14日一次增至每7日一次。她並稱，疫苗保障基金截至上月23日共批出75萬元，涉及嚴重過敏、住院治療及面癱等個案，但不涉及長期永久身體損害。

民主黨醫療政策發言人袁海文批評，港府在疫情歸零多日的情況下，限制市民的防疫措施卻不減反增，認為是不斷亦不合理地增加市民自主權的代價，逼使市民接種疫苗。公共醫療醫生協會前會長馬仲儀接受傳媒查詢時，質疑規定群組員工打針是否有法律依據，又指疫苗並非有100%保護率、當初僱傭合約沒有相關要求，認為值得探討安排是否合乎道德及法律上的情況。她又稱，打針雖然風險不是很高，但也並非完全沒有風險。 (相關新聞見A2)

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林鄭月娥(左)和聶德權(右)均否認強迫打針。(林俊源攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/繼續谷針築免疫屏障-4類員工必須打針否則自費檢測-278595
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