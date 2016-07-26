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繼續谷針 國泰或炒未接種機組 商場打針送米受歡迎
1 小時前
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新型肺炎零確診疫苗接種樂富廣場國泰航空華大基因檢測新冠肺炎
繼續谷針 國泰或炒未接種機組 商場打針送米受歡迎
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樂富廣場向即場接種的人士派發香米。(林俊源攝)

政府繼續多管齊下「谷針」，昨與領展合作到樂富廣場設立新冠疫苗臨時接種櫃位，供市民即場諮詢醫生後打針，打針者更可獲贈一公斤香米。市民反應踴躍，約380個籌號不消一小時就派完，最終有75人更獲安排改往鄰近社區疫苗接種中心打針，並同樣獲一公斤香米。
 

負責統籌接種計劃的公務員事務局長聶德權昨到場視察，形容反應熱烈，未來會加強外展接種服務，但預告整體接種率若達致七成，現有社區疫苗接種中心或會減少數目和縮短開放時間。而昨即場接種的市民，須在本月23日再到場打第二針，屆時可再獲一包香米。

另方面，國泰航空旗下尚未打針的機師和空中服務員，或面臨解僱。國泰航空表示，大部分未接種的機組人員均有充分醫療證據，又正審視仍未打針員工的職務，評估他們是否能繼續受聘。國泰又指，所有航班自前日起已由打齊針的機組人員執勤。


相隔逾月再零確診
疫情方面，本港繼7月31日後昨再次「零確診」，初步確診則有約5宗。年初涉及多宗檢測事故、被暫停流動採樣站服務的承辦商華大基因，本月起獲批准按需要恢復營運採樣站。政府表示，早前委託香港品質保證局向化驗所進行第三方審核改善品質管理，以及作出多項建議，華大基因已回應和在短時間內跟進，當局遂容許其重新營運採樣站。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/繼續谷針-國泰或炒未接種機組-商場打針送米受歡迎-283166
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