繼續谷針 旅發局研打一針換本地遊 商界送樓送金送住酒店一年

自港府上周發起「全民起動．快打疫苗」，各行各業不同機構紛紛響應，接連推出抽獎活動或優惠「谷針」，獎品包括抽樓、現金券、機票、自助餐等，最新「創意」獎賞，由恒基兆業送出包括300両999足金、總值約1,000萬元獎品；香格里拉集團亦拋出「一年免費酒店住宿」等。針對愛旅遊的港人，旅發局亦將加碼，考慮在新一輪的賞你遊，讓「已打一針」的市民，毋須消費便可換取「本地遊」名額。

「谷針」獎金獎品愈來愈豐富(見表)，最新包括恒基送出1,000萬元獎品，預計本月下旬開始接受登記，下月起每兩周舉行一次電腦抽獎、共6次，包括頭獎可獨得999足金60両、約值100萬元，另有商場及超市禮券等。領展則於9月初起接受登記，讓最遲9月底前打完2針市民抽5,000元餐飲現金券400份及總值200萬元小型家電。香格里拉暫定讓8月底前打完針市民可抽全球旗下逾百間酒店免費住宿一年名額一個。煤氣公司亦推300萬元抽獎，9月中前打完一針，8至9月內抽5次，愈早打中獎機會愈高，獎品包括50份10,000元購物禮券及2,500份1,000元禮券。買樓也有優惠，啟德「Upper RiverBank尚．珒溋」的發展商推出售價1%折扣優惠，買家打一針即有份。計及信和及華置早前在社會帶來迴響的「抽樓」活動、機管局機票和國泰私人派對獎品、各大商場或集團各類消費券、兩大主題樂園優惠等，粗略估計坊間為「谷針」合共出力以億元計。

旅發局研「打一針」可換賞你住公海遊

旅遊冰封吊了港人胃口逾年，計劃加入「谷針」的旅發局也擬從甚受歡迎的「賞你遊」等類似旅遊產品著手，目前賞你遊參加辦法是旅客消費800元，以單據換取一個名額，旅發局總幹事程鼎一(圓圖)表示，活動反應熱烈，第一批136個旅行團月初起報名，不足一星期就滿額，昨有8團首發，第二批約60團下星期刊登。他指出，今輪賞你遊加入更多元素，例如教育坊、製作食物、文化探索等。他透露，局方正研究向已打一針市民送出賞你遊、賞你住或公海遊等旅遊產品獎勵，以感謝及鼓勵市民打針，初步構思不少於今輪的2萬個名額。他解釋，打針出遊相信是國際趨勢，以回復經濟，外地部分地區基於其接種率，7月份已有望恢復免隔離或減少隔離日數的跨境交流安排，冀鼓勵市民打針跟上進度。他指出，會兼顧身體不適宜打針市民，以醫生證明或檢測代替。

旅遊業界望有機會重新啟動

昨日「首發團之首」行程包括參觀中環大館、山頂，下午入南丫島食海鮮「醫肚」，之後再到魚排釣魚，最後返回中環或尖沙咀解散。經營該團的邁寶旅遊，其營運經理林智豪表示，他們參與賞你遊共102個名額，分5團出發，過去十多個月業界經歷冰寒時期，賞你遊的重點是讓業界有機會重啟，以及市民了解業界如何加強衛生地營運旅行團，續指即使須打針才能參加本地遊，但見近日打針意欲增加，不擔心客量減少。團友劉太指，疫情下對著四面牆困到悶，更有後遺症，稱「記憶都差咗」，她表示對打疫苗感恐懼，稱「唔係唔想打，最怕半天吊」。準備打第二針的楊先生則指，以往不時跟家人外遊，即使當局及機構不「谷針」也會打針，認為較安心，亦「去邊都方便」。帶團的葉小姐指，本身主要接待外地客來港，但「人要生存」，會努力適應，例如做功課，以名人故事作設入點介紹景點，迎合本地客口味。

「南丫漁民文化村」的漁排受惠今次行程，營運經理陳子健表示，受惠旅發局的賞你遊推廣活動，未來兩個月有約30團準備成行，雖然收入難以與疫情前相提並論，但冀讓本地客重拾一團人旅遊的信心，對業界而言最重要的信息是望見曙光。