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繼續谷針 旅發局研打一針換本地遊 商界送樓送金送住酒店一年
2021-06-08
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新冠肺炎疫情疫苗賞你遊賞你住公海遊抽獎谷針恒基兆基足金領展煤氣公司香格里拉
繼續谷針 旅發局研打一針換本地遊 商界送樓送金送住酒店一年
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自港府上周發起「全民起動．快打疫苗」，各行各業不同機構紛紛響應，接連推出抽獎活動或優惠「谷針」，獎品包括抽樓、現金券、機票、自助餐等，最新「創意」獎賞，由恒基兆業送出包括300両999足金、總值約1,000萬元獎品；香格里拉集團亦拋出「一年免費酒店住宿」等。針對愛旅遊的港人，旅發局亦將加碼，考慮在新一輪的賞你遊，讓「已打一針」的市民，毋須消費便可換取「本地遊」名額。

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「谷針」獎金獎品愈來愈豐富(見表)，最新包括恒基送出1,000萬元獎品，預計本月下旬開始接受登記，下月起每兩周舉行一次電腦抽獎、共6次，包括頭獎可獨得999足金60両、約值100萬元，另有商場及超市禮券等。領展則於9月初起接受登記，讓最遲9月底前打完2針市民抽5,000元餐飲現金券400份及總值200萬元小型家電。香格里拉暫定讓8月底前打完針市民可抽全球旗下逾百間酒店免費住宿一年名額一個。煤氣公司亦推300萬元抽獎，9月中前打完一針，8至9月內抽5次，愈早打中獎機會愈高，獎品包括50份10,000元購物禮券及2,500份1,000元禮券。買樓也有優惠，啟德「Upper RiverBank尚．珒溋」的發展商推出售價1%折扣優惠，買家打一針即有份。計及信和及華置早前在社會帶來迴響的「抽樓」活動、機管局機票和國泰私人派對獎品、各大商場或集團各類消費券、兩大主題樂園優惠等，粗略估計坊間為「谷針」合共出力以億元計。

旅發局研「打一針」可換賞你住公海遊
旅遊冰封吊了港人胃口逾年，計劃加入「谷針」的旅發局也擬從甚受歡迎的「賞你遊」等類似旅遊產品著手，目前賞你遊參加辦法是旅客消費800元，以單據換取一個名額，旅發局總幹事程鼎一(圓圖)表示，活動反應熱烈，第一批136個旅行團月初起報名，不足一星期就滿額，昨有8團首發，第二批約60團下星期刊登。他指出，今輪賞你遊加入更多元素，例如教育坊、製作食物、文化探索等。他透露，局方正研究向已打一針市民送出賞你遊、賞你住或公海遊等旅遊產品獎勵，以感謝及鼓勵市民打針，初步構思不少於今輪的2萬個名額。他解釋，打針出遊相信是國際趨勢，以回復經濟，外地部分地區基於其接種率，7月份已有望恢復免隔離或減少隔離日數的跨境交流安排，冀鼓勵市民打針跟上進度。他指出，會兼顧身體不適宜打針市民，以醫生證明或檢測代替。

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(蘇文傑攝)
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賞你遊昨有8個「首發團」。(徐炯晞攝)

旅遊業界望有機會重新啟動
昨日「首發團之首」行程包括參觀中環大館、山頂，下午入南丫島食海鮮「醫肚」，之後再到魚排釣魚，最後返回中環或尖沙咀解散。經營該團的邁寶旅遊，其營運經理林智豪表示，他們參與賞你遊共102個名額，分5團出發，過去十多個月業界經歷冰寒時期，賞你遊的重點是讓業界有機會重啟，以及市民了解業界如何加強衛生地營運旅行團，續指即使須打針才能參加本地遊，但見近日打針意欲增加，不擔心客量減少。團友劉太指，疫情下對著四面牆困到悶，更有後遺症，稱「記憶都差咗」，她表示對打疫苗感恐懼，稱「唔係唔想打，最怕半天吊」。準備打第二針的楊先生則指，以往不時跟家人外遊，即使當局及機構不「谷針」也會打針，認為較安心，亦「去邊都方便」。帶團的葉小姐指，本身主要接待外地客來港，但「人要生存」，會努力適應，例如做功課，以名人故事作設入點介紹景點，迎合本地客口味。

「南丫漁民文化村」的漁排受惠今次行程，營運經理陳子健表示，受惠旅發局的賞你遊推廣活動，未來兩個月有約30團準備成行，雖然收入難以與疫情前相提並論，但冀讓本地客重拾一團人旅遊的信心，對業界而言最重要的信息是望見曙光。

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葉小姐(中)表示重啟旅行團改善收入。(旅發局提供)
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南丫漁民文化村漁排提供「無鈎釣魚」體驗。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/繼續谷針-旅發局研打一針換本地遊-商界送樓送金送住酒店一年-270971
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