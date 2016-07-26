繼續集氣撐港隊!!! 何詩蓓100自強勢爭金 羽毛球混雙爭銅

港隊今日雙線爭奧運獎牌，全城繼續集氣！已有一面銀牌在手的「混血女飛魚」何詩蓓(Siobhan)，昨晨再游出新亞洲紀錄時間，殺入100米自由泳決賽，今早9時59分向個人第二面獎牌進發。羽毛球的混雙「左手配」、鄧俊文及謝影雪亦再出戰爭銅牌，力爭港羽史上首面奧運獎牌。

23歲的何詩蓓剛於周三在女子200米自游泳決賽，游出1分53秒92亞洲紀錄，贏得一面銀牌，成為香港泳壇史上首位奧運獎牌運動員；狀態大勇的Siobhan，稍作休息，便在當晚出戰100米自由泳初賽，並把亞洲紀錄推前至52秒70，以次名晉級準決賽。休息一晚後，Siobhan昨早再次登場，未見疲態之餘，反應時間更為同組最快的0.68秒；入水後全速前進，頭50米分段時間25秒10，轉身時排第1，最終何詩蓓做出52秒40，再刷新亞洲紀錄，游出項目史上第8快的成績。

力拼澳洲兩女將

至於Siobhan今場決賽的其最強對手，再次來自游泳強國——澳洲，27歲的艾馬麥姬昂(Emma McKeon、圓圖)，初賽時與何詩蓓同組，已合演一場精彩對決，艾馬麥姬昂以52秒13刷新奧運紀錄，雖然昨日在準決賽僅游出52秒32，但仍以總成績排第一晉級決賽。來自游泳世家旳艾馬麥姬昂，今屆賽事出戰5個項目，目前已奪2銅1金。同場尚有另一澳洲強敵甘普(Cate Campbell)，她於2018年曾游出項目的52秒03的史上第二快時間，今次準決賽以52秒71、第三名入決賽。今日決賽何詩蓓編在第5線道，艾馬麥姬昂在第4線，甘普在第3線，且看何詩蓓能否再下一城奪取獎牌，甚至再次「游快少少」奪金。另外，何詩蓓在今早決賽後，又要準備於傍晚6時45分，出戰女子50米自由泳預賽(第11組)。

「鄧謝配」鬥日本組合爭銅謝恩師

另邊廂，羽毛球混雙組合鄧俊文與謝影雪，昨於4強戰面對「剋星」中國的鄭思維與黃雅瓊組合，實力明顯有差距。兩人早段跟不上對方速度，最終力拼下輸局數0比2(16比21、12比21)，無緣躋身決賽，今日將與日本組合渡邊勇大與東野有紗爭奪銅牌。雙方過往五度交鋒，「鄧謝配」全敗，不過其中4場都要打足3局，這對左手拍檔放下包袱上陣，今仗仍有力一戰。鄧俊文與謝影雪昨賽後透露，這是教練陳康離港前執教的最後一戰，盼以一面銅牌送給恩師作為禮物。

羽毛球項目在1988年漢城(現稱首爾)奧運被列作示範項目，當時香港「雙陳」混雙組合陳智才和陳念慈，曾在季軍戰擊敗加拿大對手摘銅，雖然並非正式比賽獎牌，但港將當時首次踏上奧運獎台，也寫下香港奧運歷史新里程碑。

另外，今日全港各區多所大型商場，將繼續直播多場奧運賽事，讓市民集氣撐港隊運動員力爭好成績。

(奧運新聞另見A4、A6)

記住校鬧鐘！

羽毛球 09:30

混雙銅牌戰

鄧俊文/謝影雪 對

渡邊勇大/東野有紗

游泳 09:59

女子100米自由泳決賽

何詩蓓 (第5線道)

撐港隊運動員的市民，今日當然不能錯過何詩蓓爭「100米自」金牌，及羽毛球混雙鄧俊文與謝影雪爭銅之戰。不過，由於羽毛球混雙季軍戰，在9時30分開始，而Siobhan的爭金決賽則在9時59分開始，為免掛住撐「鄧謝配」而忘記追看「100米自」決賽，記住「校定鬧鐘」睇兩場搶牌大戰。