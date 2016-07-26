續成焦點 拜登強調美國回歸 北約聲明提中國威脅

一連3天的G7(七國集團)峰會周日結束，會後聲明提及台灣、香港和新疆問題，與會的領袖包括美國總統拜登和德國總理默克爾等西方領袖，昨轉到比利時布魯塞爾出席北約峰會，中國繼續成為主要議題。經歷特朗普政府與北約「交惡」後，拜登強調北約第五條提及的成員集體防衛是「神聖責任」，並指「我想北約知道美國就在身邊」，期望爭取西方盟友支持圍堵中國軍事冒起，以及面對俄羅斯侵略時展現團結。報道指，料北約的聯合公報將列中國為安全威脅，另將提及在太空或從太空發動的攻擊將招致北約軍事報復。



北約秘書長斯托爾滕貝格在會前稱，從波羅的海以至非洲，中國的軍力正在增加，「中國正更靠近我們。我們在網絡世界見到中國，在非洲見到中國，也同時看見中國大力投資我們的重要基建(指港口和電訊網絡)」，北約成員須一起回應。外交官員指，北約會後聯合公報料不稱中國為對手，斯托爾滕貝格也指中國不是敵人，但會展示北約的關注，稱中國對大西洋安全構成挑戰，如中國參與俄羅斯的軍演、發動網絡攻擊和急速建立其海軍力量。

另外，斯托爾滕貝格接受加拿大廣播公司訪問時提及北京鎮壓香港民主運動、壓迫新疆維吾爾族人，並透過現代科技、社交媒體及人臉識別技術等監控民眾，是北約從未見過的。他又指當有國家做了讓中國不悅的事，北京會以激進方式回應，因此北約須強化應對中國的能力，但他承認在軍控、氣候變化和經濟議題上，各國仍需與中國接觸。



G7聲明提台灣香港新疆 中方轟歪曲事實

就英國舉行的G7峰會提及台海安全、香港和新疆問題，中國駐英大使館發言人批評，有關說法歪曲事實、顛倒是非，中方強烈不滿和堅決反對，敦促美國及G7停止污衊中國和干涉中國內政。 發言人說，中央加強國家安全、完善香港選舉制度的舉措，有利於更好保障香港居民依法享有的權利和自由。