缺電危機｜工業限電未解電荒 廣東要求3樓以下停用電梯

內地煤炭供應嚴重不足，價格處於「煤超瘋」狀態，作為發電主力的火電廠不願「蝕住發電」，多地政府遂繼5、6月後，本月再針對工業生產拉閘限電，以確保民生及公共服務等有電可用。今輪限電地區包括廣東、廣西、浙江、江蘇、安徽、湖南、遼寧、黑龍江、吉林等，惟多地電荒未見緩解跡象，已經轉冷的東三省近日更連居民都被停電，廣東也於昨日發出節約用電倡議書，要求辦公場所3樓及以下停用電梯，冷氣溫度不能低於攝氏26度等。

廣東發改委表示，受副熱帶高壓及「康森」、「燦都」兩個颱風影響，廣東本月持續高溫乾旱，用電需求不斷攀升，全省最高用電負荷達1.41億千瓦，較去年最高負荷增11%，再創新高，加上時值「金九銀十」生產高峰期，製造業用電需求旺盛，惟受到初級能源供應、燃料價格及發電機組長期頂峰發電導致設備出現缺陷等影響，目前廣東供電緊張，需全社會配合有序用電。

根據廣東能源局及廣東電網公司共同發出的《致全省電力用戶有序用電、節約用電倡議書》，各級黨政機關及公營事業機構要帶頭「綠色節能辦公」，冷氣溫度、電梯使用都要按照要求，並要充分利用自然光照明，盡可能減少開燈等；工、商業也要縮短廣告牌、景觀燈照明時間，走廊、樓梯等公共照明要「隨走隨關」；家庭要少開長明燈，盡量使用高效率、低能耗電器等。

湖南籲舉報監督慳電

湖南郴州北湖區也發出同類節約用電倡議，要求各級黨政機關及公營事業機構上周六至本周四全面停用冷氣，並要關閉非必要的用電辦公設備；商場、超市、賓館酒店等公共場所要關閉建築物外非必要照明，室內冷氣溫度盡可能不低於26度，且較少人聚集的區域要適時關冷氣。當地甚至設舉報電話，請市民互相監督節約用電。

東北地區情況更差。《新京報》報道，東北一些地區住宅區上周四突然停電，部分停電超過12小時，其中吉林9個市區上周四下午停電，晚上10時才發出停電通知，不少市民毫無準備，手機電量所剩無幾，上網服務也因停電中斷。遼寧瀋陽當日下午亦停電，部分地區因交通燈熄滅，交通嚴重擠塞。報道引述國家電網工作人員稱，東北地區先對非居民執行有序用電，但仍有電力缺口，「整個電網有崩潰的危險」，遂對居民限電，若電力供應緊張緩解，會優先恢復居民用電。

缺電危機｜工業限電未解電荒 廣東要求3樓以下停用電梯