罕有發生｜澳洲5.9級地震 墨爾本建築物損毀

澳洲東南部昨罕有發生黎克特制5.9級淺層地震，維多利亞省首府墨爾本商業及購物區建築物損毀，瓦礫散落地上，居民稱震感強烈，幸未有傷亡報告。離震央遠至900公里外的悉尼以及800公里外的阿德萊德亦有震感。地震後錄得6次餘震，維省當局指未來數周，甚至數月或續有餘震。

地震於當地時間昨早9時15分左右發生，持續約15至20秒，震央位於墨爾本東北面約200公里的鄉郊小鎮曼斯菲爾德(Mansfield)附近，震源深度約10公里。鎮長稱，當地居民首次經歷地震，他則曾在海外經歷過地震，指今次地震時間較長，令他驚訝是聲浪很大，「就像大貨車在面前駛過那樣」。墨爾本感受到強烈震動，建築物搖晃，市郊多處有建築損毀，從現場照片及影片可見，多處有磚石散落地上。墨爾本著名購物區教堂街(Chapel Street)，建築物損毀情況最嚴重，瓦礫一地。報道指，地震發生後，市內有辦公大樓隨即疏散，北部有地區停電。

居民：搖得好厲害

購物區一名咖啡店員工稱：「我們剛上班就感覺到震動，搖得好厲害，大家都有點嚇倒。」有居民憶述，突然一切都開始震動，還以為樓上鄰居在做劇烈運動，只見電視、屋外建築物都在搖動，電線搖晃。另有居民形容地震相當「可怕」。澳洲廣播公司直播節目中，主播感到震動，面露驚訝。有正在做心臟手術的醫生更稱，手術台在搖動。「澳洲地質科學」指，因位處印度澳洲板塊的中央部分，澳洲東部人口稠密地區鮮有地震，昨日地震強度比1989年紐卡斯爾導致13人死亡的5.6級地震還要高。對上一次大型地震則在2019年，震央位於西北部對開海域，強度為6.6級。

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