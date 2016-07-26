罕見意外｜北角野豬摔斃 輔警協助圍捕遭咬傷

北角前晚發生野豬咬傷警員事件，一名52歲輔警協助圍捕野豬時，走避不及，被重達100公斤的野豬公撞倒，並咬傷右小腿及臀部，腿部傷口見骨，送往瑪麗醫院治理，須留院觀察，情況穩定。而野豬落荒而逃，摔落10米深山坡傷重死亡，由食環署人員移走。

事發於前晚(9日)8時，一隻受傷野豬被保安員發現在天后廟道飛龍台停車場對開，警員接報到場，並通知漁護署人員協助。其後漁護署人員手持捕捉工具到場，警員則在遠處戒備；野豬疑逃避圍捕受驚亂竄，其間撞到一名在場輔警，警員失平衡跌倒地上，傷及腰部，混亂間更被野豬咬傷右小腿及右臀部。當中小腿內側嚴重受傷，血流如注，傷口長達6吋，深可見骨，警員神色痛苦，眉頭緊蹙。

每年過千宗野豬滋擾報告

野豬傷人後慌不擇路，由停車場10米的高處失足墮地，獸醫證實當場傷重死亡，並由食環署人員移走。漁護署指，該野豬為成年雄性，體重約100公斤。

野豬滋擾問題日漸嚴重，野豬一家大小在市區覓食亦不罕見。過去2年，漁護署每年接逾過千宗野豬出沒或滋擾報告，今年首8個月，亦已接獲728宗，其中9宗涉及傷人報告。漁護署強調，個別可能對公眾安全構成危險的野豬將「人道處理」，以保障公眾安全，目前正檢討現行管理策略成效，並正考慮採取更嚴厲的措施以管理在市區或民居附近出沒的野豬。

漁護署：勿挑釁母豬

野豬在鬧市出沒主要只是覓食，一般「掂行掂過」，但亦具攻擊性。漁護署提醒，當野豬受到挑釁或受驚嚇後，可能會作出攻擊行為，尤其是具領導地位的雄豬或帶有小豬的母豬。漁護署提醒，市民如遇到野豬，應保持鎮定及盡量保持距離，切勿主動走近或試圖驅趕牠們，以免發生危險。如有需要，可躲在矮牆或大樹等障礙物後，待野豬離開後才繼續前進。如遇緊急情況，應立即報警求助。署方亦呼籲市民切勿餵飼野豬，以免發生危險和引致滋擾及環境衛生問題。

罕見意外｜北角野豬摔斃 輔警協助圍捕遭咬傷