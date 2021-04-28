罕見意外 吊臂故障升降台急墜 技工一死一傷

西環發生罕見升降台意外。兩名康文署香港西樹木組的技工，昨早9時在西營盤水街及第三街交界路段登上升降台，在離地10米高位置修剪樹木，期間吊臂懷疑機件故障，升降台傾斜急墜約7米，更向右邊大幅搖晃並猛撼工程車身，車上有零件飛脫到馬路上，其後升降台再懸掛在離地3米高半空(圖)，兩名工人一死一傷。



意外後，一男一女受傷被困於升降台內「半天吊」，據報男工腰部受傷，女工當時已昏迷。警方消防接到場，將兩人救下送院，其中逾50歲的女技工搶救後不治。

公務員事務局長聶德權、民政事務局長徐英偉和康文署署長劉明光，對一名隸屬香港西樹木組的女技工在執行職務期間殉職，表示深切哀悼，並對死者家屬致以最深切慰問。康文署指，事故原因仍在調查，部門已聯絡殉職員工的家人，並會盡力提供所需的協助；亦對受傷同事表示慰問，希望他早日康復。

中華樹藝師公會會長歐永森表示，留意到今次事故因升降台工程車，吊臂伸出第3節時急速下墮，然後像鐘擺一樣撞向工程車，估計是本來阻止第3節完全伸出的卡位未有正常運作，致整節推出，僅餘油喉連接形成鐘擺效應，機械失靈導致悲劇。他補充，如果升降台支柱斷裂，因其金屬物料，應該會是慢慢斷裂；又指以他從事樹藝工作37年經驗，且觀乎世界各地也未見過同類事件，形容今次意外十分罕見。他指出，大部分樹藝工作均使用同類升降台工程車作業，雖可以搭棚或以繩索攀樹作替代方案，但為一棵樹搭棚不實際，不少前線工友年紀大也未必有足夠氣力攀樹，故升降台仍是最佳選項，惟相信各大部門會吸取教訓，加緊留意機器保養維修，避免同類事件再發生。