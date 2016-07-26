罕見404 FB IG WHATSAPP全球死機6小時

香港人常用社交平台Facebook(FB)、Instagram(IG)和WhatsApp周一深夜11時40分突然死機，並席捲全球，影響逾35億用戶，6小時後服務才恢復正常，服務中斷時間之長和規模可說是罕見。事件一度惹起網絡攻擊疑雲，FB在事發多個小時後，才解釋集團旗下三大平台死機，是因為協調各數據中心連接的路由器更新出錯。

死機事件在美國東岸時間周一早上11時40分開始，即香港時間周一晚11時40分，有香港網民用電腦進入FB時，網頁出現「無法連上這個網站」字句，IG則顯示「5xx Server Error」，WhatsApp則無法收發訊息。有網絡監察專家形容今次事故「巨大」，指對上一次重大互聯網中斷事件發生在6月，全球不少知名網站斷線，持續時間不足1小時。網絡監察組織Downdetector稱，全球逾1,060萬人次報告FB未能登入的問題，是歷來最大規模。

骨幹路由器更新出錯

FB和創辦人朱克伯格初時只發道歉聲明，至美國時間周一深夜，FB基建設備副總裁Santosh Janardhan才在網誌稱，死機最根本原因是配置變更(configuration change)出錯。

他指，連接各數據中心的骨幹路由器的配置變更，是造成斷線的原因，並對數據中心的連線帶來連鎖效應，導致FB的各項服務中斷，但沒有說明甚麼變更出錯。他又強調在服務停頓期間，無造成用戶資料外洩。網絡安全專家指，這是十分重大的配置錯誤，死機期間FB基本上不存在於網上。另有指WhatsApp、IG和FB即時通迅軟件Messenger由同一後端設施運作，有故障時便一齊「炒車」。

有指有關路由器更新出錯導致伺服器與互聯網「斷線」，只是問題的開始，FB透過同一伺服器運作其系統，這表示從數碼工程工具，以至通訊服務，甚至員工的門卡都離線，一切都須修復。不過，當工程師返回公司數據中心打算人手重設伺服器時，卻發現無法用門卡進入，導致全球大死機6小時。有專家形容，「Facebook基本上是將車匙留在上鎖的車廂內」。有內部人士稱，疫情下在家工作令問題加大，在家工作的員工也須花時間趕回數據中心；有員工透露，工程師直至美國時間下午5時45分才成功重設伺服器。

用戶：10分鐘不斷切換WiFi和流動數據

FB、IG和WhatsApp同時不能使用，不少香港網民以為手機故障；在美國，有網民以為數據接收有問題，花了10分鐘不停切換WiFi和流動數據。香港的服務在早上陸續恢復，影響較細，但在美國等地區卻非發生在深夜，影響FB的商業客戶做生意，有用戶批評朱克伯格未有認真看待事件。

有在美國經營手織衣服的商戶稱，他在IG有3.2萬追隨者，在IG死機前約1小時上載了產品圖片，過去他上載照片後，通常可賣出一、兩件，賺2,000至3,000港元。今次事件令他察覺社交網可「控制」其生意。

FB是除Google之外的最大網上廣告商，死機6小時估計收入損失或高達1億美元(約7.8億港元)。FB目前擁有逾35億用戶，2008年曾因電腦病毒斷線近1天，當年影響8,000萬用戶；2019年也發生類似今次的事故，服務中斷約1小時。雖然有不少競爭對手加入市場，如Twitter、Telegram、Signal、TikTok和Snapchat，但仍未能動搖FB過去17年建立的強大市場地位。

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