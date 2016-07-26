羅致光倡強積金轉年金 鄧家彪批不吸引憂惹反彈

勞工及福利局長羅致光接受報章訪問時提到，政府須加強退休保障工作，研究取消強積金對沖後如何配合公共年金計劃，包括是否將強積金自動、甚至強制轉為年金等，惟強調研究應是下屆政府的工作。積金局非執董、扶貧委員會委員鄧家彪在電台節目中表示，年金計劃不吸引，如果現階段要求強制將強積金轉為年金，相信打工仔反彈會很大。

鄧家彪指，政府2018年推出的公共年金計劃，原本目標是100億元，但至今公眾投入的金額仍未達標，可見對市民來說，年金計劃不吸引。他坦言，目前公眾對年金計劃的概念仍未清晰，年金發展未成熟，透明度亦低，相信需要加強誘因，例如做到確保利息可追贏通脹等，才能吸引市民參與。

學者：放年金恐損投資者資產收入

浸會大學財務及決策學系副教授麥萃在同一節目中認為，是否強制做法，對不同人士會有不同考慮，例如懂得理財的退休人士，他們或會希望取回強積金自行投資，對不太懂理財的人士而言，或希望可以年金作自製長糧。他又指，強積金可自選投資回報高低，但如果要求市民仍在職時，先將部分強積金轉為年金，年金管理人或會將投資放在風險較低的產品，或會最終影響投資者的資產收入。

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