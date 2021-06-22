羅致光冀更多港式安老院落戶大灣區 大灣區青年就業計劃逾300人入職

勞工及福利局長羅致光發表網誌指，他提到為方便長者回鄉養老，政府在2014年推出的廣東院舍住宿照顧服務計劃資助香港長者入住，深圳和肇慶的兩間院舍目前共有145人參加。他表示，面對人口高齡化，期望在推動樂齡科技應用和養老事業發展方面，發揮大灣區的協同效應。近年不少香港居民經常在大灣區生活，很大機會想選擇「在粵」退休，日後有長遠照顧需要時可「留粵」獲得所需服務，特區政府希望有更多香港模式的優質安老院在大灣區內地城市落戶。



另外，大灣區青年就業計劃反應熱烈，有超過300名成功申請者已經入職。截至周四(24日)，共有超過370間企業在計劃下提供超過2,800個職位空缺，當中約一半為創科職位。獲聘的畢業生最遲須於今年8月入職。羅致光在網誌說大灣區是國家開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，本港年輕人不應錯過大灣區發展的高速列車；在思維上，市民心中既要有香港，亦要有大灣區。

港府於今年1月8日推出「大灣區青年就業計劃」，提供2,000個月薪不少於18,000港元的職位，供在2019年至2021年期間獲頒授學士或以上學位的畢業生申請，到大灣區內地城市工作。特區政府會按企業聘用的每名畢業生，發給企業每人每月10,000港元的津貼，為期最長18個月。