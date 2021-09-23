羊村繪本案｜言語治療師工會5成員涉煽動 下月轉區院答辯

香港言語治療師總工會早前發布3本《羊村》系列兒童繪本，5名成員早前被控「串謀刊印、發佈、分發、展示或複製煽動刊物」，案件今日於西九龍裁判法院再提堂。署理總裁判官羅德泉批准控方申請，押後案件至10月12日於區域法院答辯，期間5名被告繼續還柙。

控方於庭上申請將案件轉交區域法院審理，辯方確認周二(21日)已接收相關文件，而5名被告今日沒有保釋申請。

涉違刑事罪行條例

5名被告依次為25歲工會主席黎雯齡、27歲副主席楊逸意、28歲秘書伍巧怡、25歲司庫陳源森、26歲委員方梓皓，均報稱言語治療師。他們被控違反《刑事罪行條例》 第10(1C)條、第159A條及第 159C下的串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪。

控罪指，他們於2020年6月4日至2021年7月22日，在香港和黃凱晴及其他人，串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物，包括3本名為《羊村守護者》、《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》的書籍，具意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區或激起對其叛離；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其叛離；煽惑他人使用暴力；慫使他人不守法或不服從合法命令。

相關新聞：