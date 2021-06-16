美人計｜FBI被揭把女職員照片「求其擺上網」扮妓女色誘性罪犯

美國聯邦調查局(FBI)爆出「美人計」爭議，被司法部的內部監察部門揭發上傳女職員的挑逗照片至互聯網，扮作未成年少女或妓女，色誘孌童或性罪犯上釣，且行動粗疏，亦未有白紙黑字存檔。據報其中一名涉事年輕女職員任職後勤部門，並非前線人員，無受過當臥底的訓練及資格，一旦被性罪犯盯上，恐有危險。

無存檔 無通知上司 無記錄照片去向

司法部周一公布8頁報告，指其中一名FBI探員跟一位後勤部門職位較低的年輕女同事有不當關係後，提出把她的挑逗照片放上網，色誘罪犯。據稱照片中的女職員有穿衣服，樣貌亦經模糊化處理，但涉事探員只口頭知會女同事，並無書面紀錄存檔有關行動，亦沒有知會或尋求女同事上司的批准，並叫女同事「別把行動告訴任何人」。

此外，照片發布後，涉事探員亦無記錄照片在不同網站或社交網上展示了多久，也不知道目前是否仍在展示。報告認為照片可能會被其他人下載及散播，對毫無前線行動經驗的涉事女職員，構成安全威脅。

司法部監察長霍羅威茨(Michael Horowitz)指，調查發現有關情況並非單一事件，批評FBI一直未有政策監管類似行為，但報告未有透露實際數字。FBI回應稱接受報告內容，承諾會檢討政策並制定新指引。