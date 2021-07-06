美企創辦人倡員工交休假計劃 可享無限假期

美國知名雲端軟體公司Okta創辦人及行政總裁Todd McKinnon為體恤員工的辛勞而宣布，只要員工提出「休假計畫」寄給他，就讓員工享有「無限假期」。

Todd McKinnon日前接受《CNBC》專訪 ，談及他在近日公司會議中，分享不久後將會帶家人一起去納帕玩，但擔心公司迅速發展加上新冠肺炎疫情的影響，會對員工造成過大壓力，他希望員工也可跟他一樣放輕鬆，在辛勤工作的同時，也能重視休假「在工作和生活間取得良好平衡」因此宣布只要員工詳細列出旅遊計劃並寄到他的電郵，就會允許員工有無限假期，沒想到不久，就收到員工熱烈迴響。

Todd McKinnon說，有950名員工寄信跟他分享假期計畫，並形容信件正不斷湧入中」，他說，員工想去的地方很多，有人想去夏威夷的酒吧，有人想暢遊歐洲，但也有人想回家好好陪家人。他又說，不想限制員工放假的期限，因為當地的工作型態是每天工時幾乎16小時，有時周末還可能要加班，員工根本無法好好休息，所以才提出有關計劃，指員工無必要帶罪惡感，只要好好休息，才能好好工作。

Okta去年讓多數員工可永遠居家辦公

Okta去年8月宣布，多數員工可永遠居家辦公，給予員工更多彈性選擇辦公地點和時間。不過若員工想回公司上班，公司很歡迎接種過的員工回來辦公室，並指已將空間設計成適合討論及合作的空間。

Todd McKinnon表示，員工都很開心可重返公司上班，但為免讓員工感到有必要回辦公室的壓力，他大多數的時間都在外面辦公，偶爾才會回辦公室，但他指，個人還是比較想回辦公室上班。

Okta是美國近年增長最快之一的軟體公司，旗下員工約3,500人，近期完成要價65億美元的收購計劃。