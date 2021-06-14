美俄峰會｜明晚日內瓦會晤 拜登無再稱普京「殺人犯」

美國總統拜登與俄羅斯總統普京，將在周三於瑞士日內瓦(香港時間周三晚上)會晤，普京與民主黨籍前美國總統奧巴馬關係麻麻，故今次美俄峰會成為國際焦點。拜登之前在訪問曾稱普京為「殺人犯」(killer)，觸怒了俄方，他昨在記者會上有記者重提殺人犯稱呼，拜登並無用殺人犯形容普京，改稱普京「聰明」和「強硬」，似乎是要為峰會營造良好氣氛。

拜登在比利時布魯塞爾出席北約峰會後見記者，說向盟友提到將會傳遞一個訊息給普京：就是美國不尋求與俄羅斯衝突，但若俄國繼續其傷害活動，美國會回應，以及美國會捍衛北約或民主價值觀。記者會期間出現令拜登尷尬的問題，有記者就普京日前在一個訪問中被問及拜登的殺人犯言論，他以笑回應，稱並不在乎，記者問拜登「你是否仍認為他(普京)是殺人犯？」拜登聽罷笑了幾聲，說：「我也一樣笑」，然後停了數秒才給了個模稜兩可的回答，「我的答案是，我相信他過去基本上承認他將會做或做了一些事」，又指當他首次在訪問中被問及有關問題時，他誠實地回答了，而他不認為此事是兩人峰會的主要議題。

拜登之後回答另一記者的問題時，又說：「我以前曾與他(普京)碰面，他聰明、強硬，我覺得他是在球賽時，一個值得重視的對手。」這與前總統特朗普不同，後者一向公開稱欣賞普京，還讚對方是天才，但拜登最少對普京作出正面平價。