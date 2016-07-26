美俄峰會｜普京：兩國恢復互派大使 拜登：非針對俄國

美俄峰會昨在瑞士日內瓦舉行，美國總統拜登與俄羅斯總統普京首次峰會歷時近4小時結束，兩人並沒有舉行聯合記者會，只發表聯合聲明，表示會舉行雙邊戰略穩定對話。兩人其後分別舉行記者會。

會面分兩個時段，首先是較小規模的會談。除了美國總統拜登和俄羅斯總統普京外，美國國務卿布林肯及俄羅斯外長拉夫羅夫也有參與。雙方談了近兩小時後，再舉行擴大會議，更多官員加入，歷時約一個半小時，整個會議比預期早結束。

聯合聲明表示，美俄在緊張關係下，依然在多個共同目標，包括在戰略領域中確保可預期性、減少軍事衝突的風險和核戰威脅上取得進展，強調核戰必須永久避免，而且不會有人得勝，並宣布將來會舉行雙邊戰略穩定對話。

普京：美俄國同意恢復互派大使

拜登及普京其後分別舉行記者會。

拜登說，強調整場會議語調良好正面，他向普京表明並非針對俄羅斯，但不會容忍俄羅斯干涉美國民主，表明俄羅斯越過了部分紅線，美國不會容忍侵犯美國民主主權或破壞美國民主選舉穩定的嘗試，以及針對美國基建的攻擊，強調會作出回應，而且會有嚴重後果。他指，一段關係需要穩定和可以預測，兩國應可以在有共同利益時合作，在有分歧的地方，希望普京總統明白美國如何回應某些具體行動損害到美國利益。他在會上強調人權問題，包括兩名被囚禁在俄羅斯的美國前海軍陸戰隊員，以及俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼。他又表達華府對烏克蘭主權及領土完整的堅定承諾。

普京形容峰會實質、重要及有建設性，不認為有敵對氣氛，他指，看到一絲希望，兩國可以取得互信，並形容拜登是一個非常有建設性、考慮周全及有經驗的人，但很難說兩國關係已有改善。他又證實拜登並無邀請他訪美，而他也沒有邀請拜登訪俄，目前並不具備這個條件，但相信未來會有這個機會。普京又表示兩國同意恢復互派大使，為兩國緊張關係降溫。