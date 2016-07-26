美俄峰會 同意商核武裁減互派大使 普京：與拜登有共同語言

美俄峰會周三在日內瓦舉行僅３小時便結束，較預期４至５小時為短，俄羅斯總統普京和美國總統拜登會後各自舉行記者會。普京指拜登是富經驗的政治家，兩人有共同語言(spoke the same language、即思想和表達方法近似)，又形容會議具建設性，並無敵意。拜登表示，兩人都平實表達了分歧，沒有威脅對方，並說俄羅斯不想有新冷戰。這是自2018年後美俄領袖首次會面，並無實質大進展，雙方只同意就核武裁減展開會談，並恢復互相派駐大使，兩國3月因干預美國大選事件召回大使。



兩人會晤時間較預期短，拜登解釋因他們並不需要更多時間商談，而現在有真實機會改善雙方關係。雙方在網絡安全和人權問題上仍存分歧，拜登在會上提出美國輸油網絡遭黑客癱瘓勒索事件，他向普京稱，水和能源等重要基建絕不可遭網絡入侵或其他攻擊。拜登說：「我望著他(普京)說，若你油田的輸油管遭勒索，你有甚麼感想？他回答這是很重要的事。」拜登在記者會補充稱，若俄國違反這基本規範，美國會反擊。不過，普京重申與美國遭網絡攻擊無關。雙方又稱會就網絡安全會談，但無詳細說明。

質問為何信任普京 CNN記者惹怒拜登

至於人權問題，普京反駁美國對被囚俄反對派領袖納瓦爾尼的關注，指後者無視法律，明知其在德國治療後回國將面臨監禁。納瓦爾尼遭落毒昏迷後送到德國治療，回國時被控違反保釋條件。普京在記者會上將納瓦爾尼事件與美國示威者闖入國會和「黑人的命也是命(BLM)」示威運動相提並論，說他是避免像BLM的騷亂發生。拜登在記者會上指普京有關說法荒謬，又指若納瓦爾尼死於獄中，俄國將面臨嚴重後果。被問為何俄國想與美國合作，他指俄國正處「非常艱難位置」，遭中國擠壓，他們設法維持主要大國地位。美國有線新聞網絡(CNN)記者又追問為何有信心普京「轉性」，拜登明顯動怒，駁稱「若你不明白，你入錯行了。」但他之後就事件道歉。