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美俄峰會 日內瓦會晤前夕 拜登無再稱普京殺人犯
8 小時前
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美俄峰會普京拜登殺人犯北約
美俄峰會 日內瓦會晤前夕 拜登無再稱普京殺人犯
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拜登尷尬地回應有關殺人犯言論提問。(美聯社)

美國總統拜登與俄羅斯總統普京今日於瑞士日內瓦會晤，普京與民主黨籍前美國總統奧巴馬關係麻麻，故今次美俄峰會成為國際焦點。拜登之前在訪問曾稱普京為「殺人犯」(killer)，觸怒了俄方，他周一在記者會上有記者重提殺人犯稱呼，拜登並無用殺人犯形容普京，改稱普京「聰明」和「強硬」，似乎是要為峰會營造良好氣氛。
 

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普京受訪稱，不在乎殺人犯稱呼。

普京上周五接受美國全國廣播公司(NBC)的訪問周一播出，被問及拜登的殺人犯言論時，他以笑回應，稱並不在乎。記者則在記者會上問拜登「你是否仍認為他(普京)是殺人犯？」拜登聽罷笑了幾聲，說：「我也在笑」，停頓數秒給了模稜兩可的回答，「我相信他過去基本上承認他將會做或做了一些事」，又指當他首次在訪問中被問普京是否殺人犯時，他只是誠實地回答，而他認為此事對兩人峰會並不重要。拜登回答另一提問時說：「我以前曾與他(普京)碰面，他聰明、強硬，我覺得他是在球賽時，一個值得重視的對手。」

至於美俄峰會，拜登指已在北約峰會向盟友表示將傳遞一個訊息給普京：就是美國不尋求與俄羅斯衝突，但若俄國繼續其傷害活動，美國會回應，並會捍衛北約。拜登指會向普京表明，美俄之間有可以合作的領域，但若他選擇不合作，像以往作出涉及網絡安全等行為，美方會反擊。普京在NBC訪問中，批評美方指俄國干預選舉、網絡攻擊等是毫無根據的指控。美國前總統特朗普常向普京「示好」，普京形容他是「充滿色彩的人」，並指可與拜登合作。


北約首明確指中國帶來安全挑戰
北約峰會周一發表的會後聯合公報，首度正式指中國帶來持續安全挑戰，並關注中國的高壓政策、不透明的軍隊現代化和散布假訊息。中國駐歐盟使團發言人回應時說，北約峰會的公報詆毀中國和平發展，是冷戰思維延續，強調中國推進國防和軍隊現代化是正當合理而且公開透明。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/美俄峰會-日內瓦會晤前夕-拜登無再稱普京殺人犯-271999
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