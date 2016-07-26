美參謀長：中國不太可能短期內攻台 料華2030年擁千枚核彈頭

美軍參謀長聯席會議主席米利(Mark Milley)出席一個智庫論壇時表示，相信中國不太可能在短期內以武力攻佔台灣，又重申美軍絕對有能力捍衛台灣。

米利說，不認為在短期內有可能發生中國武力攻佔台灣，至少6個月、12或24個月內不會。不過，中國當局正明顯且毫不含糊地建立相關能力，為其國家領導人在未來某個時機提供這個選項，不久將來應不會發生，但指出任何事都有可能性。

談及美軍會否協防台灣時，米利無正面回應，但重申台灣關係法與美中三個聯合公報仍是美方的政策，期望和平解決，但他強調，如果有必要，美軍絕對有能力在全球作出各項回應。

報告：中國目標2027年逼使台灣談判

美國國防部向國會提交中國軍力年度報告，大幅提高對中國未來幾年核武器庫的預測，指中國到2027年可能擁有700枚核彈頭，到2030年或會擁有1,000枚，即使存庫數量遠低於美國，但預測數量遠高於去年的400枚。報告提到，中國迅速推動軍事現代化目標是在2027年時，具有在印太地區對抗美軍的能力，並迫使台灣領導層依北京條件進行談判。

報告特別強調中國不斷增長的核武器庫，指中國未來10年，目標令核力量現代化及多樣化並加以擴大。報告呼籲中國加入美國和俄羅斯的軍備控制新條約，並重申對台灣壓力漸增，以及對中國化學生物計劃和技術進步的關切。

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