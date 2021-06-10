美參院通過創新與競爭法案 1.95萬億元科研抗華

美國參議院周二以68票贊成、32票反對，跨黨派通過旨在抗衡中國影響力的《美國創新與競爭法案》(USICA)，料稍後眾議院會順利通過。該法案重點是增加在高科技及製造業的投資，涉額逾2,500億美元(約1.95萬億港元)，其中1,900億美元(約1.48萬億港元)將撥予推動科技研究，如人工智能及量子科學等，另撥逾500億美元(約3,900億港元)推動美國本土半導體生產。法案同時強調美台關係戰略意義，並要求總統制定侵犯維吾爾族及香港人權的中國國企名單；亦要求禁止聯邦政府電子器材使用《TikTok》、禁止聯邦政府部門採用中國政府所支持公司的無人機。



外交部斥渲染中國威脅論

中國外交部發言人汪文斌昨在記者會表示，美方法案涉華內容歪曲事實，詆毀中國發展道路和內外政策，渲染中國威脅論，鼓吹開展對華戰略競爭。在涉台、涉港、涉疆、涉藏等問題上嚴重干涉中國內政，充斥著冷戰零和思維，與中美兩國各界希望加強交流合作的普遍願望背道而馳，中方對此堅決反對。汪並稱，美國怎麼發展、怎麼提升美國的競爭力，這是美國自己的事，中方堅決反對美國拿中國說事，把中國當假想敵，指美國最大的威脅是美國自己，把自己的事情辦好，比甚麼都重要。