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美參院通過創新與競爭法案 1.95萬億元科研抗華
2021-06-10
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中美美國創新與競爭法案中美角力科技科研抗衡維吾爾族香港人權美台關係中國威脅論干涉中國內政
美參院通過創新與競爭法案 1.95萬億元科研抗華
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參議院多數黨領袖舒默。(路透社)

美國參議院周二以68票贊成、32票反對，跨黨派通過旨在抗衡中國影響力的《美國創新與競爭法案》(USICA)，料稍後眾議院會順利通過。該法案重點是增加在高科技及製造業的投資，涉額逾2,500億美元(約1.95萬億港元)，其中1,900億美元(約1.48萬億港元)將撥予推動科技研究，如人工智能及量子科學等，另撥逾500億美元(約3,900億港元)推動美國本土半導體生產。法案同時強調美台關係戰略意義，並要求總統制定侵犯維吾爾族及香港人權的中國國企名單；亦要求禁止聯邦政府電子器材使用《TikTok》、禁止聯邦政府部門採用中國政府所支持公司的無人機。
 

外交部斥渲染中國威脅論
中國外交部發言人汪文斌昨在記者會表示，美方法案涉華內容歪曲事實，詆毀中國發展道路和內外政策，渲染中國威脅論，鼓吹開展對華戰略競爭。在涉台、涉港、涉疆、涉藏等問題上嚴重干涉中國內政，充斥著冷戰零和思維，與中美兩國各界希望加強交流合作的普遍願望背道而馳，中方對此堅決反對。汪並稱，美國怎麼發展、怎麼提升美國的競爭力，這是美國自己的事，中方堅決反對美國拿中國說事，把中國當假想敵，指美國最大的威脅是美國自己，把自己的事情辦好，比甚麼都重要。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/美參院通過創新與競爭法案-1-95萬億元科研抗華-271338
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