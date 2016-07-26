美國人妻自製母乳奶油與丈夫試食

美國一名人妻忽發奇想，用自己的乳汁製作奶油，塗多士給丈夫品嘗，在影片平台抖音分享，引發熱議，更有網民建議她下次做「人乳芝士」

《每日郵報》(Daily Mail)報道，美國人妻Laura Hall日前在抖音示範如何將母乳製成牛油，片段見Laura將母乳置在桌上由它沉澱，接著將上層的油脂撈出，用攪拌器攪成適當的黏稠度後，擠出多餘的水分及瀝乾，原先白色的母乳，就成了一塊黃色的固體奶油。

人妻： 從未如此自豪過

Laura將奶油塗抹於多士跟丈夫一起試食，Laura笑言「從未如此自豪過」更稱這是她的「乳房奶油」(udder butter)，不過另一段她跟丈夫試味的片段中，從他們的表情來看，味道似乎差強人意，Laura直言「吃起來不太好吃。」之後問丈夫，10分滿分會給多少分數，丈夫說會給5分，但補充說，如果他肚餓，也會將多士食完。

網民：期待製作母乳芝士

兩段影片至今已累計120萬點擊，有網民建議Laura「下次可以加入鹽去調味，或者味道會正常一點」、「這是世界上最健康的奶油」、「期待下次將母乳做成芝士，好奇味道是怎樣」，亦有網民抨擊Laura的舉動非常噁心。

Laura並無因為網民的說話而影響製作母乳製品的熱情，她其後還將母乳加工製成雪糕給3歲的女兒吃，成功得到女兒的認同。Laura表示，會持續拍攝相關的主題影片，有興趣的朋友可以留言給她建議。