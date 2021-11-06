美國再有3間常春藤聯盟大學收炸彈恐嚇

美國3間常春藤聯盟(Ivy League)大學星期日(7日)收到炸彈恐嚇，一度疏散教職員和學生。

事件涉及位於紐約的康奈爾大學(Cornell University)、哥倫比亞大學(Columbia University)以及位於羅得島的布朗大學(Brown University)。

當地警方接報，表示部分大樓內有爆炸品，因此要求學生，教職員與其他訪客即時離開法學院大樓、Goldwin Smith、Upson Hall及Kennedy Hall等大樓。

根據位於紐約市的哥倫比亞大學的學生報通過社交平台帖文，表示大學疏散3幢建築物內的所有師生與訪客，因為接到炸彈恐嚇。美國另一間著名學府耶魯大學(Yale University)在上星期五(5日)亦接獲炸彈恐嚇，多座大樓需要疏散，警方搜查後沒有發現，校內活動大約5小時後回復正常。

常春藤聯盟原為體育結盟

美國的常春藤聯盟於1954年成立，最初是一個透過體育結盟的大學系統，由8間美國頂尖大學組成，分別是哈佛大學、耶魯大學、普林斯頓大學、賓夕法尼亞大學、哥倫比亞大學、達特茅斯學院、布朗大學、康奈爾大學。至今這些學校代表了美國最頂尖的教育水平。

有傳媒曾使用PayScale報告所調查研究的數據，比較全美頂尖大學畢業生進入職場後的薪資數字，結果發現踏入職場後10年以上，畢業於常春藤名校的人，仍是薪水較高的族群。

美國學校排名網站Niche去年評估了長春藤聯盟中最昂貴和最便宜的學校，以及就讀所需住房、膳食和教科書的費用。最便宜的常春藤盟校是普林斯頓大學，每年學費為50,340美元，折合約39萬港元，學生實際支付的平均費用為16,192美元，折合約12.6萬港元。