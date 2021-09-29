美國凱撒娛樂參與和歌山賭場項目

日本包括賭場項目在內的綜合大型度假村項目再有進展。在長崎及大阪先後落實參與營運及建設的外資企業之後，關西的和歌山縣亦確定美國凱撒娛樂加入，力爭成為3個獲選的地點之一。

日本在2018年通過的綜合大型度假村計劃及相關法案，雖然受到新冠疫情的影響，令部分地方的外資撤出。不過在近日已接連有地方政府傳出好消息，當中長崎市的計劃已由奧地利與日本的財團合組經營，至於大阪在日前才宣布交由美高梅組成的集團營運。而與大阪相鄰的和歌山縣，獲縣政府初步認可的集團Clairvest Group今日宣布，將與美國凱撒娛樂合作和歌山的計劃。

和歌山的計劃本身亦有不少波折，Clairvest Group本於6月曾表示法國的百多士集團與AMSE Resorts Japan加入營運，然而兩集團之後表示不會參與，Clairvest Group亦指要再尋找合作夥伴。至今日確定獲凱撒娛樂加入。

凱撒娛樂是美國其中一間大型賭業集團，在美國擁有50多家賭場。該集團曾經表示，對於橫濱及大阪的綜合大型度假村項目表示興趣。在橫濱因為反對派的市長上任，將計劃叫停，以及大阪落實由美高梅與日本歐力士合作之後，凱撒娛樂轉而參與和歌山項目。

接近關西國際機場

和歌山的綜合大型度假村項目選址會是和歌山市，優勢是相比大阪更接近關西國際機場，而且位於瀨戶內海的出口。計劃會以日本自然遺產和歌之浦作為主題，以自然為主。而項目會建於和歌山灣上的人工島。Clairvest Group預計初期投資達約4,700億日圓（約327億港元），並會提供約2,700個客房以及可容納6,000人的會議設施。預計每年可吸引1,300萬訪客，當中包括300萬外國旅客。

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