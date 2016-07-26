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美國劍擊隊爆「內訌」 3人戴粉紅口罩抗議捲性侵隊友
18 分前
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美國劍擊隊爆「內訌」 3人戴粉紅口罩抗議捲性侵隊友
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美國劍擊隊在東京奧運上周五一場重劍比賽中，4名隊員於開場時站在一起，眾人戴著粉紅色口罩，唯獨1人是戴著黑色的(圖左一)，畫面看來古怪。原來當中一人捲入性侵案，其他3人戴粉紅色口罩以示支持受害者和「杯葛」涉案的隊友。
 

29歲的Alen Hadzic在6月時被調查，涉嫌在2013至2015年就讀哥倫比亞大學時，對3名女性作出涉及性的不當行為，包括猥褻，仲裁認為他毋須停賽，參與東京奧運亦不會損害美國和劍擊運動的聲譽。Hadzic堅稱他無辜，又指隊友從不聽他的解釋，又不過問證據或其感受。Hadzic上周曾聲稱，他遭其團隊孤立，被逼住在距選手村25分鐘路程的酒店，訓練也不在一起。當局回應他的投訴稱，同隊選手表示擔心與Hadzic在一起的安全問題。在上周五的賽事，隊友分發口罩時，將黑色的交給Hadzic，其他3人則是粉紅色。Hadzic說，「記得我當時認為只有我戴黑色口罩看來有點蠢，問他們有沒有多一個粉紅色，他們答『噢，沒有』。」當他們敗於日本隊後，他收到4人站在台上的合照，才知自己被騙。Hadzic稱，對成為他們隊友感到尷尬，他們的做法並不有型。據悉，其中一名受害人曾批評美國當局准許Hadzic代表美國出戰奧運。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/美國劍擊隊爆「內訌」-3人戴粉紅口罩抗議捲性侵隊友-278396
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