美國務院批出對台售武潛在合約 中方斥違反一個中國原則

美國國務院批出向台灣出售自走炮系統的潛在合約，總值7.5億美元，是總統拜登就任後首次對台軍售。台灣表示歡迎，感謝美方繼續履行《台灣關係法》等對台安全承諾。

美國國防安全合作局周三發聲明，指軍售將使台灣持續現代化，並保持可靠防禦軍力，符合美國國家、經濟及安全利益，有助提升台灣安全，維持區內政治穩定，軍事平衡及經濟進步。

有關軍售已知會國會，今次軍售包括40輛M109A新型自走炮、約1,700套精準炮彈及相關配套和訓練設施。

台灣證實已經接獲美方通知，感謝美國政府持續履行台灣關係法及六項保證對台灣的安全承諾。總統府發言人表示，軍售案充分展現美國政府高度重視台灣防衛能力，協助台灣強化自我防衛能力，在確保台海和平與區域安全方面更具能力與信心。

中方反對任何國家對台售武

在北京，國防部新聞發言人譚克非今年5月批評美國向台軍售，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，向台獨分裂勢力，釋放嚴重錯誤信號。

譚克非指，台灣問題是中國內政，堅決反對任何國家對台售武及與台灣發展任何形式的軍事聯繫。敦促美方恪守不干涉他國內政的國際關係基本準則，信守在台灣問題上向中方作出的一系列嚴肅承諾，慎重妥善處理涉台問題，停止對台軍售。