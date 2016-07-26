美國向伊拉克歸還逾1.7萬件古文物

美國周二向伊拉克歸還2003年美軍入侵伊拉克後被掠奪、走私出伊拉克的逾1.7萬件古文物，包括一塊有3,500年歷史的泥板。

伊拉克文化、旅遊和文物部周二在巴格達舉行移交儀式，伊拉克政府表示，美方最近與伊方達成協議，歸還美國經銷商和博物館獲得的伊拉克文物，。

伊拉克總理卡迪米指出，美國多個組織幫助伊拉克收回這些文物。收回的文物稍後將在伊拉克博物館展出。

伊拉克文化部長納齊姆表示，伊拉克正繼續從歐洲和一些阿拉伯國家回收其他文物。

《吉爾伽美什史詩》被認為世上最早文學作品之一

美國向伊拉克歸還的古文物中，包括一塊有3,500年歷史的《吉爾伽美什》泥板，上面刻部分《吉爾伽美什史詩》(The Epic of Gilgamesh)，泥板將於完成法律程序後歸還伊拉克。《吉爾伽美什史詩》寫有關於蘇美爾三大英雄之一吉爾伽美什的故事，被認為是世界上最早的文學作品之一，史詩共逾3,000行，用楔形文字分別記述在12塊泥板上。

美國2003年入侵伊拉克推翻薩達姆政權後，數以萬計的古文物從伊拉克消失，包括巴格達博物館的1.6萬件文物。除此之外，還有許多文物被極端組織伊斯蘭國偷運出去或毀壞。多年來，伊拉克一直致力於在全球各地追捕走私者，追回其被掠奪的古物，惟該國成千上萬的手工藝品目前仍然下落不明。