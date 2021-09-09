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美國大學宿舍月租6240 走廊塞滿垃圾現烏蠅
28 分前
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大學宿舍垃圾山垃圾天普大學Temple University
美國大學宿舍月租6240 走廊塞滿垃圾現烏蠅
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費城天普大學一個宿舍，垃圾房的垃圾堆積到走廊。(互聯網)
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學生去掉垃圾，驚見垃圾山。(互聯網)

美國費城天普大學(Temple University)一個設在校園外的宿舍，月租800美元(約6,240港元)，學生卻住在垃圾堆裡。網上瘋傳兩段學生所拍的短片，宿舍走廊堆滿垃圾和回收廢物，有人稱甚至出現烏蠅。

其中一名拍片者指，與朋友攜垃圾往宿舍的廢物棄置點，豈料那裡的垃圾已塞滿房，甚至堆積到走廊外，如囤積者家裡。她稱要拍下情況，因他們付了那麼多租金，無理由連掉垃圾的地方也沒有，現場也傳出臭味。另一短片在宿舍另一處拍攝，垃圾房同樣被塞滿，門外堆滿垃圾。

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宿舍另一處也堆滿垃圾。(互聯網)
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天普大學在網站稱其大學村是學生住宿首選。(互聯網)

舊生：與老鼠同住

短片引起不少天普大學學生和舊生回應，有人指他住的6樓情況更惡劣。另有舊宿友稱，曾見過老鼠，也有人說有蟑螂，另有人還未忘記那段「痛苦經歷」。不少人警告，若情況未改善，將成老鼠、蟑螂和昆蟲的溫床。該宿舍為天普大學的「大學村」，校方在網站稱為學生宿舍首選，有學生指因為清潔員不足，才出現垃圾山。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/美國大學宿舍月租6240-走廊塞滿垃圾現烏蠅-286813
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