美國奧克拉荷馬州相隔6年再有死囚伏法

美國奧克拉荷馬州(Oklahoma)自2015年暫緩執行死刑程序，最高法院於周四(28日) 撤銷相關暫緩令，相隔6年，再有死囚於奧克拉荷馬州伏法。

綜合報道，2015年奧克拉荷馬州因使用俗稱藍精靈的鎮靜劑咪達唑崙(midazolam)執行死刑引發爭議，法院頒下暫緩行刑令，當地時間28日，最高法院以5比3的投票數，通過撤銷聯邦法院請求暫緩執行死刑的要求，其中死囚John Marion Grant與Julius Jones的行刑案可繼續執行，John Marion Grant於當地時間28日下午4時21分，透過注射藥物方式伏法。

John Marion Grant於1998年，殺害州立監獄廚房工友Gay Carter，他的律師在他伏法後表示：「他比我曾接觸過的任何人，更努力地彌補，同時省思自己的行為。」

另一死囚Julius Jones暫定下月18日行刑

Julius Jones則於1999年，在車道槍殺保險業主管，行刑日期暫訂於11月18日。不過，奧克拉奧克拉荷馬州赦免和假釋委員會(Oklahoma Pardon and Parole Board)將於周日(31日)舉辦一場赦免聽證會，討論他的案件。

最高法院2015年裁定使用咪達唑崙適合

美國有執行注射死刑的監獄，會使用咪達唑崙令受刑人失去意識，再注射其他藥劑，停止心跳和呼吸。2014年，奧克拉荷馬州有死囚在注射藥物後，痛苦喘氣十數分鐘，拖延約25分鐘才宣告死亡；亦有死囚注射藥物10分鐘後，痙攣掙扎，甚至好幾次試圖坐起身，最終拖延了43分鐘才因心臟病發死亡。

奧克拉荷馬州3名死囚因此入稟挑戰州違反憲法禁止以殘酷異常手法施以處罰的規定，最高法院於2015年4月頒下暫緩行刑令。同年6月30日，最高法院在5比4 的投票數，裁定使用咪達唑崙執行死刑合法，因為沒有證據證明注射咪達唑崙比現有已知其他可替代藥物更殘酷。

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