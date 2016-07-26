美國男子坐37年冤獄 因有前科不獲185萬美元賠償

美國佛羅里達州一名男子坐冤獄37年後，去年終於獲法院還他清白，可惜因為當地的「清白原則」法規，他無法獲得約185萬美元，折合約1,440萬港元的賠償。該名男子最終決定入稟控告市政府、警察和法醫。

綜合報道，現年55歲男子Robert DuBoise於1983年，被控性侵和謀殺一名19歲女子而被判入獄，雖然DuBoise堅稱自己是清白，惟佛羅里達州坦帕市4名員警和1名法醫出庭作證，宣稱受害者身上的咬痕與DuBoise牙齒相符，最終於18歲時被判入獄。直到今年8月，經審查小組重新審視證據，並以DNA分析後，發現當年關鍵證據實為偽造，DuBoise隨即被無罪釋放。

曾犯罪入獄不符合索賠資格

根據佛州法例規定，冤獄受害者可以要求每年5萬美元賠償金，但當地同時有「清白原則」的法規，即是倘若冤獄受害者曾因前科入獄，便不符合索賠資格。DuBoise剛好曾經因為暴力罪坐過監，所以37年的冤獄索償無門。

DuBoise出獄後在維修公司或建案擔任工人，他近日對佛州坦帕市政府、當年4名辦案員警和法醫提起訴訟，他透露，如果成功拿索償，將會拿來買一棟房子。

州參議員Jeff Brandes亦為他提出法案，希望幫助他繞過「清白原則」而獲取賠償金，他認為，國家既然已經剝奪這些含冤坐牢的人的一部分生命，那就應該為錯判提供賠償。

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