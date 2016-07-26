美國簽發首本無標明性別護照

美國簽發首本沒標明性別的護照，護照性別欄上將不會標示男或女，而是顯示「X」。

國務院發言人普賴斯(Ned Price)表示，國務院一直更新有關美國護照及海外出生領事報告性別標記的政策，以更好地為所有美國公民服務，不論他們的性別，國務院已簽發第一本無標示性別的美國護照，在性別欄顯示為「X」，即代表非二元、跨性別及非常規性別人士。

國務院：確保所有護照持有人在外遊順利

國務院計劃在2022年初完成更新系統及表格後，為所有申請人提供有關選項，並會與其他部門合作，確保所有護照持有人在外遊時順利。普賴斯重申，國務院致力推動所有人的自由、尊嚴和平等，當中包括同性戀、雙性戀、跨性別等人士。

美國LGBTQ權利特使Jessica Stern指，當局舉措具有歷史意義及慶祝意義，稱使政府文件符合「現實生活」，即人類性特徵的範圍比之前只具兩個選項的範圍更廣。

雙性人Dana Zzyym證實已獲護照

國務院基於私隱，未有透露誰人獲發沒標明性別的護照。不過，科羅拉多州雙性人Dana Zzyym向《美聯社》表示，已收到這本護照。

Dana Zzyym自 2015 年以來一直與政府相關部門提出訴訟。根據法庭文件顯示，Zzyym出生時身體性徵不明確，被當作男性養大，並接受數次手術。Zzyym以男性身分在海軍服役，後來在科羅拉多州立大學工作和學習時，自稱為雙性人。惟相關部門拒絕向 Zzyym發出護照，令Zzyym無法前往墨西哥參加Intersex International組織的會議，Zzyym遂興訴訟。