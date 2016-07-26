美國聯儲局副主席預計2023年開始加息

美國聯儲局副主席克拉里達(Richard Clarida)表示，如果經濟運行情況正如所料般復甦，儲局可能在今年稍後時間宣布減少買債，但2023年才會開始加息。

美國當局周五發布7月就業報告。克拉里達表示，對美債息的跌幅感到驚訝，他預計通脹前景展望面臨上行風險，而提高聯邦基金利率目標區間的必要條件，將於2022年年底前已經得到滿足。

克拉里達認為，目前的貨幣和財政政策，應繼續支持今年經濟活動強勁擴張，相信要待失業率降至3.8%或以下，才符合加息門檻，加息時間可能在明年底，但他承認，變種病毒帶來經濟下行風險，通脹預期面臨上行風險，但隨著阻礙勞動力供應的因素消散，預計今年秋季美國就業會出現相當健康增長。他重申，美國通脹將是暫時，但將比大部分人預期更持久。

巴西央行加息幅度是18年來最大

巴西央行議息後，一致決定加息1厘至5.25厘，幅度是18年來最大，大致符合市場預期，而且預期下次議息時會決定再加息1厘，因為估計受經濟活動重開，而且乾旱影響農作物收成，巴西通脹會繼續升溫。今年預測達百分之6.5，需要繼續調整政策達致通脹目標。