美國聯儲局禁止高層買賣股票

美國聯儲局宣布，限制局內高層官員的個人投資活動，包括禁止買賣股票及債券，亦不能持有機構證券或衍生合約，但可以投資互惠基金在內的多元化資產。受禁令影響的包括公開巿場委員會委員。

聯儲局發言人發表聲明，表示美國民眾對聯儲局的信任，是局方作出決策非常重要的組成部分，因此，鮑威爾上周指示內部官員，對操守規則作出評估，評估範圍包括高層可容許的金融活動範圍。聲明強調，聯儲局對內部官員及高層的現有操守規定，與其他政府機構無異，甚至更加嚴格，評估結果預料導致局方進一步收緊內部操守規定。

官員或涉量化寬鬆決定 買股活動惹爭議

較早前有媒體引述聯儲局報告，表示自去年起，兩名地區儲備銀行總裁的買股活動較過往頻密。根據聯儲局操守規定，官員可以私人買賣股票，但有評論指出，涉事官員可能有份決定聯儲局的量化寬鬆(QE)措施，QE被視為刺激股市近年上升的主要原因之一，因此買股應被視為構成利益衝突並予以禁止。兩名地區聯儲銀行行長其後宣布辭職。