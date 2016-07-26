美國自5月向中國發出逾8.5萬張學生簽證

美國駐華大使館自5月以來，已在中國簽發超過8.5萬張學生簽證，並強調美國歡迎合法的中國學生及學者。

大使館表示，拜登政府4月放寬對中國學生簽證申請的限制，自今年5月起，在中國簽發了超過8.5萬張學生簽證，數據反映美方歡迎來自中國的學生及學者極大地促進了美國的多元化，致力為合法旅行提供便利。

大使館亦表明，鑑於某些濫用簽證程序行為，美國已實施相應政策，以保護國家安全利益，但強調只針對少數人。據報早前有500多名中國理工科研究生，以相關理由被拒批出簽證。

美國向中國學生簽發簽證回升

美國國務院的數字顯示，單在6月已向中國公民發放3.38萬個F1學生簽證，去年同月只發放了8個簽證，今年6月的數字亦回升至接近前年6月的逾3.4萬個簽證。

美國前總統特朗普在去年1月新冠肺炎疫情爆發後，幾乎禁止所有非美國公民從中國入境美國；去年9月再以國家安全風險為由，撤銷數以百計中國學生及研究人員的簽證。拜登政府到今年4月放寬中國學生的簽證申請限制，希望有助改善疫情下美國大學的財政狀況。