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美國邁阿密塌樓事故 5死156人仍失蹤
8 小時前
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美國邁阿密塌樓事故 5死156人仍失蹤
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倒塌大樓位在沙灘旁。(美聯社)

美國佛州邁阿密上周四凌晨發生的塌樓事故，至昨日仍有156人失蹤。另外搜救人員找到的5具遺體，已確認其中4人身份，包括一對結婚59年的老夫婦和一名兩子之父。

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Lozano與妻子同喪命。

83歲的Antonio Lozano和79歲妻子Gladys的遺體分別在上周四和上周五發現，他們住在倒塌12層高大廈的9樓，兩人兒子Sergio稱，事發前數小時才與父母食完晚飯。他住在父母寓所附近，與妻子都聽到巨大聲響，以為是風暴或龍捲風，走去露台搬走傢俬，卻見到父母所居的大樓消失了。另一死者為54歲Manuel LaFont，他育有兩名分別10歲和13歲的子女。54歲Stacie Fang的遺體上周四發現，是首名獲確認身份的死者，她被拯救人員從瓦礫中拉出來，惜送院不治，其15歲兒子則被困在床架下無被瓦礫壓住，獲一名經過的遛狗人士救出，撿回一命。
 

工程師3年前已發警告
肇事樓宇在毫無預警下倒塌，但在一份最新公開的2018年報告中，一名工程師已指倒塌樓宇的泳池下方，出現重大結構損毀，而地庫停車場的石屎也現剝落，相信與大樓長年被海邊空氣的鹽分侵蝕有關。報告指大樓須全面維修，但無提到有倒塌風險。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/美國邁阿密塌樓事故-5死156人仍失蹤-273669
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